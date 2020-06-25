طيران الإمارات تضيف ميونيخ ودكا إلى شبكتها

جاء ذلك عقب الإعلان مطلع الأسبوع الجاري عن فتح أبواب دبي أمام السياح اعتباراً من 7 يوليو (تموز)، مع بروتوكولات جديدة للسفر جواً لتسهيل سفر مواطني دولة الإمارات والمقيمين والسياح، والمحافظة في ذات الوقت على صحة وسلامة المسافرين والمجتمعات.وتوفر طيران الإمارات حالياً خدمات إلى أكثر من 40 مدينة، مع مواصلة الرحلات براحة وأمان عبر دبي للمسافرين بين منطقة حوض المحيط الهادئ الآسيوية ومنطقة الخليج وأوروبا والأميركتين. معلومات أوفى على www.emirates.com/wherewefly

وسوف تعمل رحلات طيران الإمارات إلى دكا وميونيخ بطائرات البوينج 777-300ER، والحجز متاح على هذه الرحلات عبر الموقع emirates.com أو عن طريق وكلاء السفر.

الصحة والسلامة أولاً: تطبق طيران الإمارات سلسلة من الإجراءات والتدابير الاحترازية الشاملة في كل مرحلة من مراحل الرحلة، سواءً على الأرض أم في الأجواء، وذلك لضمان سلامة وصحة عملائها وموظفيها. وتشمل هذه الإجراءات توزيع حقيبة أدوات وقاية مجاناً على الركاب تحتوي على كمامات وقفازات ومعقّم لليدين ومناديل مضادة للجراثيم. يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات عن هذه الإجراءات والخدمات المتوفرة على كل رحلة من خلال الموقع www.emirates.com/yoursafety

قيود السفر: تذكّر طيران الإمارات عملاءها أن القيود التي تفرضها غالبية دول العالم على السفر لا تزال سارية المفعول، وأنها ستقبل المسافرين على رحلاتها إذا كانوا يلبّون شروط الدخول إلى الدولة التي يتوجهون إليها. www.emirates.com/wherewefly. وينبغي على زوار دبي حيازة بوليصة تأمين صحي دولية تغطي الأمراض طوال إقامتهم في دبي، بما فيها "كوفيد-19". معلومات أوفى حول متطلبات دخول الزوار الدوليين إلى دبي هنا.

مواطنو دولة الإمارات والمقيمون: ينبغي على المقيمين المتواجدين في الخارج الاطلاع على متطلبات دخولهم إلى دبي عبر الموقع www.emirates.com/returntoDubai.