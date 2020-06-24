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الأربعاء 24 Jun 2020 04:00 م

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الجوازات السعودية: لن يسمح بعودة المقيمين إلا بعد انتهاء الجائحة ما لم تصدر تعليمات جديدة

نقلت صحيفة سبق عن رد المديرية العامة للجوازات السعودية أوضحت فيه أنه: "لن يسمح بعودة المقيمين إلى المملكة، إلا بعد انتهاء أزمة جائحة كورونا"

الجوازات السعودية: لن يسمح بعودة المقيمين إلا بعد انتهاء الجائحة ما لم تصدر تعليمات جديدة

ونقلت الصحيفة رد الجوازات السعودية على استفسار عبر تويتر حول عود المقيم في حال سافر في الوقت الراهن وأراد العودة  وكان رد الحساب الرسمي بقوله: "‏‎أهلاً بك، عزيزي لن يسمح لك بالعودة إلا بعد انتهاء أزمة جائحة كورونا المستجد وإعلان ذلك رسمياً، وبموجب تأشيرة دخول سارية المفعول سعدنا بتواصلك".

وأشارت الجوازات ‏‎إلى أنه في حال كان المستفيد خارج المملكة سيتم الإعلان عن استئناف آلية تمديد تأشيرة الخروج والعودة بعد انتهاء أزمة جائحة كورونا المستجد، مؤكدة أنه في حال صدور قرارات أو تعليمات جديدة سوف يتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية.

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