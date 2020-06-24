مسؤول في بوينغ: إلغاء المقاعد المتوسطة على الطائرات كإجراء للتباعد الاجتماعي غير ضروري

بيرند دبسمان جونيور- أريبيان بزس: أكد مسؤول في بوينغ أن إجراءات السلامة الشخصية الأخرى أكثر أهمية من إلغاء المقاهد الوسطى على متن الطائرات.



ويلفت جيم هاس ، مدير تسويق المنتجات في شركة الطيران العملاقة الأمريكية بوينج ، إن حظر المقاعد المتوسطة في الطائرة ليس ضروريًا لحماية ركاب الطائرة من نشر العدوى بفيروس كورونا طالما أن إجراءات السلامة الأخرى مثل أقنعة الوجه الإلزامية موجودة.

و أعلنت شركة بوينغ منذ عدة أسابيع عن مبادرة جديدة لتعزيز الثقة بالسفر الجوي باسم (CTI) ، وستعمل فيها بوينغ مع أصحاب العلاقة الآخرين في قطاع الطيران لوضع توصيات معترف بها في مجال التنظيف والتطهير.



كما تؤكد المبادرة على أهمية مرشحات الهواء الجسيمات عالية الكفاءة (HEPA) ، الموجودة بالفعل في جميع الطائرات التجارية التي تقدمها بوينج. على الرغم من أن معيار تنقية الهواء HEPA لم يتم اختبار فعاليته بعد مع فيروس كورونا المستجد إلا أنه أثبت كفاءة بأكثر من 99.9 بالمائة في فعاليته على جسيمات ذات أحجام متشابهة.

وفي تصريحات لوسائل الإعلام في الشرق الأوسط يوم الأربعاء ، قال هاس إن مرشحات HEPA تعني أنه من غير المحتمل أن تنتشر الجسيمات في جميع أنحاء المقصورة ، حتى على متن طائرات الخطوط الجوية منخفضة التكلفة ذات كثافة الركاب الأعلى.

وقال: "يتدفق الهواء من السقف إلى الأرض وليس من الأمام إلى الخلف". "كل الهواء الذي يدخل ، ثم يعود للخارج ، يمر عبر مرشحات HEPA."

بالإضافة إلى ذلك ، قال هاس إن بوينغ لا تعتقد أن إبقاء المقاعد الوسطى فارغة وغيرها من إجراءات التباعد الاجتماعي أثناء الطيران فعالة ، خاصة عند مقارنتها بالخطوات الشخصية مثل الأقنعة.



وقال "بالتأكيد لا نعتقد أنه مفيد، طالما أن الركاب لا يسافرون عندما يشعرون بالمرض ، طالما يتم تنظيف الطائرة وتعقيمها ، وهناك تدابير وقائية". "هذا هو جزء المسؤولية الشخصية ، [كما هو الحال مع الأشخاص الذين يرتدون الأقنعة".

وأضاف هاس "طالما أن جميع إجراءات الحماية هذه يجري تطبيقها، فإننا لا نرى حاجة إلى حجب المقاعد الوسطى". "تعمل اجراءات المستوى الأول على إبقاء الفيروس بعيدًا عن الطائرة من خلال عدم سفر الأشخاص الذين يشعرون بالمرض ، بالإضافة إلى الإجراءات المناسبة في المطار للتحقق من درجات الحرارة وتشجيع غسل اليدين."