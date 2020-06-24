طيران الإمارات توقف خدمات المسافرين مع باكستان

بيرند دبسمان جي آر- أريبيان بزنس: أوقفت طيران الإمارات رحلاتها المجدولة من باكستان بعد أن أظهرت اختبارات كورونا المستجد نتائج ايجابية لعدد من الباكستانيين الذين وصلوا هونغ كونغ قادمين على متن رحلة لطيران الامارات بحسب ما أعلنته الشركة.

وأشار متحدث باسم طيران الامارات إنه عقب الإعلان عن حالات ايجابية لفيروس كورونا المستجد في هونغ كونغ والتي ارتبطت بمسافرين على رحلات الشركة، فقد اتخذ طيران الامارات قرار إيقاف مؤقت لخدمات المسافرين من باكستان اعتبارا من 24 يونيو الساعة الرابعة بتوقبت باكستان.

ونقلت تقارير صحفية في هونغ كونغ أن 26 مسافرًا خضعوا لاختبارات كورونا وجاءت النتائج إيجابيًة وكان هؤلاء قد وصلوا على متن رحلة طيران الإمارات إلى هونغ كونغ في 20 يونيو ، وجميعهم سافروا من باكستان ومروا عبر دبي.

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