طيران الامارات تستأنف رحلات باريس ولندن بطائرات A380 العملاقة

تعتزم طيران الإمارات إعادة تشغيل طائرة إيرباص العملاقة A380 إلى لندن وباريس اعتبارًا من الشهر المقبل مع تكثيف الشركة التي تعد أكبر شركة طيران في العالم لرحلات المسافات الطويلة.

The iconic Emirates @Airbus A380 will return to the skies with flights to London Heathrow and Paris starting from 15 July.#FlyEmiratesFlyBetter pic.twitter.com/ye9EmuBuY1— Emirates Airline (@emirates) June 23, 2020