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الأربعاء 24 Jun 2020 08:15 ص

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طيران الامارات تستأنف رحلات باريس ولندن بطائرات A380 العملاقة

مع التحسن التدريجي في الحجوزات وارتفاع معدل إشغال الرحلات الجوية ستضاف وجهات جديدة إلى جانب الرحلات المجدولة إلى الوجهات الحالية

طيران الامارات تستأنف رحلات باريس ولندن بطائرات A380 العملاقة

تعتزم طيران الإمارات إعادة تشغيل طائرة إيرباص العملاقة A380  إلى لندن وباريس اعتبارًا من الشهر المقبل مع تكثيف الشركة التي تعد أكبر شركة طيران في العالم لرحلات المسافات الطويلة.

وقالت شركة طيران الإمارات  في تغريدة: "ستعود طائرة A380 إلى السماء برحلات إلى لندن هيثرو وباريس بدءًا من 15 يوليو".
وأكدت طيران الإمارات التي تربط دبي حالياً بـ 40 مدينة ، يوم الاثنين إنها تشهد اتجاهاً إيجابياً في زيادة حركة المرور عبر شبكتها حيث تضيف رحلات إلى المزيد من الوجهات مع تخفف دبي من قيود السفر والالتزام بالقواعد الصحية مع توامصل ارتفاع معدل الحجوزات على رحلات الناقلة .

وقال رئيس مجلس الإدارة الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم في وقت سابق من هذا الأسبوع ، إن الأسابيع القليلة المقبلة ستكون اختبارًا كبيرًا  لقطاع الطيران بأكمله من نواح عديدة.

وأعلن في دبي يوم الأحد البدأ بالسماح للسياح والترحيب بهم عتباراً من 7 يوليو / تموز للمرة الأولى لأول مرة منذ فرض القيود على السفر بسبب  جائحة كوفيد 19. وأوقفت طيران الإمارات أسطولها في تعاملها مع تداعيات الوباء.

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