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الأثنين 22 Jun 2020 02:30 م

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دبي تشيّد جزرا عائمة في مشروع شاطئي جديد

دبي (رويترز) - تُشيَّد دبي سلسلة جزر عائمة في إطار مشروع تطوير شاطئي جديد أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بالإمارة عنه يوم الأحد.

دبي تشيّد جزرا عائمة في مشروع شاطئي جديد


وسيتصل ممشى شاطئ الغروب بشاطئ جميرا بالقرب من قناة دبي المائية وسيغطي مساحة إجمالية تبلغ 190 ألف متر مربع، حسبما جاء في مقطع ترويجي نشرته الهيئة على تويتر.

يُظهر المقطع ما يبدو أنها ثلاث جزر قريبة من الساحل. ويقول إن الممشى سيكون وجهة عائلية ستشغل المحلات التجارية مساحة 1410 أمتار مربعة منه.

هذا أول مشروع حكومي كبير يُعلن عنه في دبي منذ شرعت الإمارات في مارس آذار في فرض قيود لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وخففت السلطات منذ ذلك الحين كثيرا من هذه القيود لكنها مازالت تحظر دخول غير المقيمين والأجانب.

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