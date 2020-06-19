طيران الإمارات تشغل 4 رحلات أسبوعياً إلى بيروت من 1 يوليو





ويمكن للعملاء السفر بين وجهات في منطقة حوض المحيط الهادئ الآسيوية وأوروبا والأميركتين عبر دبي، على أن يلبوا متطلبات الدخول إلى لبنان. والحجز متاح عبر موقع طيران الإمارات الشبكي emirates.com أو عن طريق وكلاء السفر. وهناك معلومات مفصلة حول رحلات الناقلة والخدمات المتوفرة حالياً على الموقع www.emirates.com/wherewefly

وبذلك سيرتفع إجمالي وجهات طيران الإمارات المتاحة للمسافرين إلى 40 مدينة، ما سيوفر مزيداً من الخيارات أمام العملاء الراغبين في العودة إلى بلدانهم أو اولئك الذين يسافرون لغايات ضرورية.

وسوف تغادر رحلة طيران الإمارات "ئي كيه 958" مطار بيروت الدولي في الساعة 12:05 ظهراً لتصل إلى دبي في الساعة 4:55 عصراً. أما الرحلة "ئي كيه 957" فتقلع من مطار دبي الدولي في الساعة 7:30 صباحاً لتصل إلى بيروت في الساعة 10:35 صباحا. (المواعيد بالتوقيت المحلي لكل من بيروت ودبي).

الصحة والسلامة أولاً: تطبق طيران الإمارات سلسلة من الإجراءات والتدابير الاحترازية الشاملة في كل مرحلة من مراحل الرحلة، سواءً على الأرض أم في الأجواء، وذلك لضمان سلامة وصحة عملائها وموظفيها. وتشمل هذه الإجراءات توزيع حقيبة أدوات وقاية مجاناً على الركاب تحتوي على كمامات وقفازات ومعقّم لليدين ومناديل مضادة للجراثيم. يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات عن هذه الإجراءات والخدمات المتوفرة على كل رحلة من خلال الموقع www.emirates.com/yoursafety

قيود السفر: تذكّر طيران الإمارات عملاءها أن القيود التي تفرضها غالبية دول العالم على السفر لا تزال سارية المفعول، وأنها ستقبل المسافرين على رحلاتها إذا كانوا يلبّون شروط الدخول إلى الدولة التي يتوجهون إليها. كما ينبغي على حاملي إقامات دولة الإمارات العربية المتحدة المتواجدين في الخارج الاطلاع على متطلبات دخولهم إلى الدولة عبر الموقع www.emirates.com/returntoDubai

وبالإضافة إلى بيروت، ستوفر طيران الإمارات خدمات ركاب إلى 9 مدن أخرى هي: كولومبو (اعتباراً من 20 يونيو)، سيالكوت (24 يونيو)، اسطنبول (25 يونيو)، أوكلاند وبروكسل وهانوي ومدينة "هو شي منه" (اعتباراً من 1 يوليو)، برشلونة وبروكسل وواشنطن العاصمة (اعتباراً من 15 يوليو). وسوف تقتصر رحلات الرحلات من سريلانكا وباكستان وفيتنام على نقل الركاب إلى دبي، ومنها إلى مختلف محطات طيران الإمارات. وبذلك سيرتفع إجمالي وجهات طيران الإمارات المتاحة للمسافرين إلى 40 مدينة، ما سيوفر مزيداً من الخيارات أمام العملاء.

كما أعلنت طيران الإمارات أنها سوف تزيد عدد رحلاتها خلال تموز (يوليو) إلى الوجهات التالية: لندن هيثرو، مانشستر، فرانكفورت، باريس، زيوريخ، مدريد، أمستردام، كوبنهاغن، دبلن، نيويورك جيه اف كيه، تورنتو، كوالالمبور، سنغافورة وهونج كونج.