طيران الإمارات يضيف 10 مدن لوجهات السفر الجديدة التي وصلت إلى 40

وذكرت الناقلة في بيان أن الوجهات العشرة الجديدة تضم كلا من: كولومبو (من 20 يونيو)، سيالكوت (24 يونيو)، إسطنبول (من 25 يونيو)، أوكلاند، بيروت، بروكسل، هانوي ومدينة هو تشي منه (جميعها من 1 يوليو)، وبرشلونة وواشنطن العاصمة (جميعها من 15 يوليو).

ولن تنقل رحلات طيران الإمارات من سريلانكا وفيتنام وباكستان سوى ركاب متجهين إلى الإمارات والوجهات التالية.

وسيؤدي هذا إلى أن يصل إجمالي عدد وجهات طيران الإمارات المعروضة للمسافرين إلى 40 وجهة، مما يوفر المزيد من الخيارات للعملاء الذين يرغبون في العودة إلى الوطن أو أولئك الذين يسافرون لأغراض أساسية.