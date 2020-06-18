الاتحاد للطيران تستأنف رحلاتها إلى 25 وجهة منها أثينا

» تزيد رحلات الركاب الخاصة إلى 25 وجهة

أعلنت الاتحاد للطيران عن تشغيل رحلتين عبر مطار أبوظبي إلى أثينا يومي الأربعاء والسبت على متن طائرات بوينغ دريملاينر Boeing 787-9.

وتقول إن المسافرين سيتمكنون من الوصول إلى رحلات لوجهات رئيسية في آسسيا واستراليا من خلال مطار أبو ظبي.

وترفع وجهة أثينا العدد الاجمالي للوجهات في الرحلات الدولية التي تقدمها الاتحاد للطيران إلى 25 وجهة في شهر يونيو الجاري مع خطط

لزيادة هذه الرحلات المجدولة إلى وجهات حول العالم مع رفع وتخفيف القيود على اجراءات السفر الدولية

ويمكن لمن يود السفر زيارة موقع طيران الاتحاد لاستكشاف الخيارات الأفضل والتعرف على تعليمات السفر إلى وجهات عديدة.

وتخطط الناقلة لتشغيل رحلات منتظمة إلى 42 وجهة اعتباراً من مطلع يوليو القادم حسب مواعيد رفع القيود المفروضة، كما تتعاون عن كثب مع الهيئات الحكومية الإماراتية وسلطات الطيران العالمية، ومراجعة شبكة وجهاتها والتركيز على العودة تدريجياً إلى جدول رحلاتها المنتظمة عندما تصبح الظروف مواتية لذلك.

ولاتماد حجز التذاكر يتوجب على المسافر التقدم بطلب للحصول على موافقة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية عبر خدمة تواجدي للمقيمين بدولة الإمارات، المتاحة عبر الموقع وفي حالة الموافقة على الطلب، فسيتلقى المسافر رقم اعتماد خاص به من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، والذي سيتعين عليه تقديمه لوكلاء الاتحاد لحجز التذكرة.

ولدى تلقي المسافر الموافقة على الطلب من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية يمكنه الاتصال بمركز الخدمة الهاتفية الخاص بالاتحاد لحجز رحلة للعودة إلى الإمارات، ولا يسمح بالسفر الا للمسافر الذي لديه رقم الموافقة الصادر من الهوية والجنسية.