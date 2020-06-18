مطارات سلطنة عُمان تستعد لاستئناف حركة الطيران

أعلنت مطارات عمان أنها مستعدة لإعادة عملياتها في المطارات بانتظار إقرار ذلك من قبل اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع فيروس كورونا.

واستكملت مطارات عمان تنفيذ كل الاجراءات الوقائية في المطارات استعدادا لقرار استئناف العمل ، وقال أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي وزير النقل :" سيكون هناك خدمة ذاتية للمسافرين وكل الاجراءات المطلوبة للسفر الآمن والمريح بفضل جهود قطاع الطيران."

وكشف الوزير مؤخرا عن الخطة الاستثنائية لوزارة النقل للعام الجاري 2020 بعد أن تم مراجعتها بما تتوافق مع مستجدات جائحة كوفيد 19 وذلك عبر الاتصال المرئي “عن بُعد” مع عدد من ممثلي وسائل الإعلام المختلفة بحضور أصحاب السعادة وكلاء الوزارة والرئيس التنفيذي لمجموعة اسياد والرئيس التنفيذي للمجموعة العمانية للطيران.

وكانت اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني والتسهيلات قد عقدت اجتماعا مؤخرا لمتابعة تقدم العمل في خطة العودة التدريجية لأنشطة الطيران في السلطنة وفق القرارات التي تصدرها اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع فيروس كورونا.

لضمان سلامتكم واتباعًا لجميع الأنظمة والقوانين المعمول بها دوليا تحت إشراف @PACAOMAN

وبالتعاون مع جميع شركائنا في القطاع،

فقد عملنا على تطبيق كل التدابير الوقائية المكثفة في مطاراتنا، استعدادًا لقرار إعادة حركة الطيران المدني المجدولة فور إقرارها.

حفظكم الله من كل مكروه. pic.twitter.com/PO0fOQcXnA— مطارات عُمان (@OmanAirports) June 17, 2020

وأعلنت وزارة النقل العمانية أنها تعمل مع الهيئة العامة للطيران المدني والمجموعة العمانية للطيران لتسريع تعافي قطاع الطيران بالسلطنة وتشغيله بأسس مستدامة وسيتم إعادة هيكلة خطوط الطيران وشبكة العمليات التشغيلية السابقة وتقديم نماذج عملية مالية وعملياتية وتشغيلية وتقنية ووظيفية وحوكمة أداء مؤسسي تتوافق مع التوقعات العالمية للفترة الزمنية المتوقعة لتعافي هذا القطاع الحيوي والمهم.

وستنفذ الوزارة الاستراتيجية الوطنية للطيران مشاريع استثمارية عالمية لتعزيز المساهمة في برنامج التنويع الاقتصادي وهي: المشغل الوطني للسفر والسياحة، ومدينة مطار مسقط، وتطوير المنطقة الحرة وبوابة الطيران والبوابة المخصصة للوجيستيات، وبناء مرافق جديدة لتجهيز الأغذية والأسماك بالقرب من المطار، والاستثمار في التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة.