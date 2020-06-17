دبي: دناتا تؤمن إجراءات السفر في المنزل

أعلنت «مرحبا» عن إضافات قيمة لقائمة خدماتها وعروضها لمساعدة المسافرين في دبي لتأمين تجربة سفر مريحة و آمنة طوال رحلتهم.

وكشفت «مرحبا» عن خدمة إنجاز إجراءات السفر في المنزل مع خدمة نقل الأمتعة وإصدار بطاقات الصعود إلى الطائرة قبل 24 ساعة، كما تتولى بعدها وزن الأمتعة، وطباعة وتثبيت الملصقات عليها قبل نقلها إلى المطار، ثم التأكد من نقلها إلى الطائرة. كما تتولى الخدمة تعقيم الأمتعة بما يضمن حمايتها لمدة طويلة .

ويستقبل موظفو مرحبا المسافرين عند وصولهم إلى المطار لتسهيل معاملاتهم حتى بوابة الصعود إلى الطائرة.

واستأنفت مرحبا تزويد خدمة الاستقبال والمساعدة وخدمة السيارة مع سائق في دبي، وقد طبّقت عدداً من الإجراءات لضمان سلامة العملاء، حيث يضع وكلاء «مرحبا» أقنعة الوجه والقفازات، ويلتزمون بإرشادات التباعد الجسدي أثناء تعاملهم مع الركاب في المطار.

ويمكن حجز الخدمة من الموقع التالي لقاء 237 درهم www.marhabaservices.com .