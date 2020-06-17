زيادة السعة الاستيعابية لجسر الملك فهد بنسبة 45٪

تمت زيادة سعة مرور المسافرين على جسر الملك فهد، الذي يربط دولة البحرين والمملكة العربية السعودية، بنسبة 45 في المائة.



وعقب تعليق انتقال المسافرين في شهر مارس، تم الانتهاء من أعمال التجديد الرئيسية، التي شملت إدخال بوابات جديدة على الجانب السعودي وبوابات دفع إلكترونية مخصصة للسماح بمعالجة الرسوم المرورية للجسر على كلا الجانبين.



وطبقاً للبيانات الصادرة عن وزارة السياحة عام 2019، استقبلت البحرين 11.1 مليون زائر العام الماضي، منهم 9.7 مليون (88 في المائة) وصلوا عبر جسر الملك فهد.



وأُعلن مؤخرًا أن جمارك البحرين قامت بتركيب ماسحات ذكاء اصطناعي ذات تقنية عالية على جسر الملك فهد، وأتمتة عملية جمع البيانات والسماح بإجراء عمليات تفتيش الشحن قبل الوصول إلى الحدود. وقد نتج عن ذلك نمو التجارة بين البحرين والمملكة العربية السعودية بنسبة 15٪ في الربع الأول من هذا العام.



ويُعد جسر الملك فهد، الذي تم افتتاحه في عام 1986، أحد أكثر المعابر الحدودية البرية نشاطًا في الشرق الأوسط، فقد استخدمه ما يقدر بـ 390 مليون مسافر منذ افتتاحه.