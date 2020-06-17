فلاي دبي تستعد لاستئناف رحلاتها الجوية المنتظمة

تستعد فلاي دبي، الناقلة الاقتصادية في دبي، للإعلان قريباً عن استئناف رحلاتها الجوية وخدمات الركاب المنتظمة للمرة الأولى منذ إيقاف جميع عملياتها في أواخر مارس الماضي بسبب تفشي جائحة كوفيد-19.



وتتعاون فلاي دبي حالياً مع مطار دبي الدولي والمطارات الأخرى ضمن شبكة خطوطها لاستئناف خدماتها. وستعلن عن مزيد من التفاصيل حول جدول رحلاتها الجديدة في الوقت المناسب.



ومنذ توقف الرحلات الجوية التجارية في مارس الماضي، واصلت فلاي دبي تسيير رحلات العودة إلى الوطن، لتعيد 23 ألف مسافر إلى ديارهم. كما واصلت فلاي دبي تشغيل كافة رحلات الشحن، حيث ساهمت في نقل 3,704,991 كيلوجرام على متن أكثر من 657 رحلة إلى 35 وجهة مختلفة بين أبريل وأوائل يونيو.



وخلال الأشهر القليلة الماضية، وضعت الناقلة أيضاً خطة لمواصلة خدمات الركاب المنتظمة، تشمل برنامجاً واسعاً لتعقيم كافة المناطق التي يحتمل أن يلامسها المسافرون خلال رحلتهم.

أما أثناء الرحلة، فيتم تبديل هواء المقصورة كل دقيقتين أو ثلاث دقائق، كما يتم تعقيم الهواء باستخدام مرشحات وفلاتر خاصة تتخلص من أدق الجسيمات التي قد تحمل الأمراض بنسبة تصل إلى أكثر من 99.9%.