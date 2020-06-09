"العربية للطيران" تعلن عن تسيير رحلات عودة إلى مصر

أعلنت "العربية للطيران"، اليوم الاثنين، عن تسيير رحلات عودة جديدة من الشارقة إلى مصر، وذلك لنقل المواطنين المصريين إلى وطنهم.

وقالت الناقلة في بيان إن رحلات العودة الخاصة ستقلع من مطار الشارقة الدولي إلى مطاري القاهرة الدولي وبرج العرب بالاسكندرية بين 11 و16 يونيو 2020.

ويمكن حجز الرحلات عبر الموقع الإلكتروني للشركة.

وتؤكد العربية للطيران على التزامها بدعم طلبات تسيير الرحلات الخاصة الإضافية، وتواصل الشركة التنسيق عن كثب مع السلطات المعنية في دولة الإمارات لاتخاذ الخطوات المناسبة في هذا الصدد.