طيران الإمارات تفتح الحجوزات على رحلاتها للدول العربية

لكن الشركة تحذر المسافرين من أن أي حجز على رحلة يظل خاضعا للتغير مع تحولات طارئ قد تبرز لاحقا.

وأكد متحدث باسم طيران الإمارات لأريبيان بزنس ذلك بالقول:"تتوفر حاليا بعض رحلاتنا للحجز بدءا من 1 يوليو ولكن تظل الاحوال ديناميكية ولذلك فإن خدمات الرحلات هذه تخضع للتغيير ونسعى لتزويد زبائننا بتبليغات تواكب المستجدات بأسرع وقت ممكن ".

وقال المتحدث إنه مع استمرار القيود المفروضة على الرحلة والسفر Covid-19 في العديد من البلدان حول العالم ، فإن طيران الإمارات "تراقب الوضع عن كثب أثناء ذلك". وأضاف بالقول"نأمل أن نستئنف الخدمات بمجرد أن تسمح الظروف. ويشمل ذلك الحصول على الموافقات الحكومية وتخفيف قيود السفر والطلب التجاري".



بدأت طيران الإمارات تشغيل خدمات الرحلات المجدولة إلى تسع وجهات حول العالم اعتبارًا من 21 مايو ، بما في ذلك لندن هيثرو وفرانكفورت وباريس وميلانو ومدريد وشيكاغو وتورنتو وسيدني وملبورن.

تقدم الشركة أيضًا رحلات ربط في دبي للمسافرين بين المملكة المتحدة وأستراليا. بينما تتوفر رحلات العودة لمعظم الوجهات ، يطلب من الركاب حاليًا التقدم للحصول على الموافقة للعودة إلى الإمارات العربية المتحدة.

أدخلت طيران الإمارات عددًا من إجراءات السلامة الجديدة للركاب والموظفين. وعند تسجيل الوصول ، ستوفر شركة الطيران لجميع الركاب مستلزمات النظافة مجانا. وستشمل هذه أقنعة الوجه والقفازات والمناديل المضادة للبكتيريا ومعقم اليدين. كما يتوجب ارتداء القفازات والأقنعة في المطار ، كما أن أقنعة الوجه إلزامية على جميع رحلات طيران الإمارات.