فرص استثمارية في محطات مسار 2020 لمترو دبي

ودعت الهيئة مجتمع الأعمال ورواد الأعمال في عموم دولة الإمارات العربية المتحدة للاستفادة من هذه الفرصة التجارية الجديدة، التي يوفرها مسار 2020 لمترو دبي، الذي يبلغ طوله 15 كيلومتراً، ويخدم مناطق ذات كثافة سكانية عالية يقدر تعدادها بأكثر من 270 ألف نسمة.

وقال عبد المحسن إبراهيم يونس، المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات: "تضم المحطات المذكورة (40) محلا للتجزئة على مساحة تبلغ (15) ألفا و(860) قدما مربعا، و(5) كشك بيع، مؤكداً أن محطات مترو مسار 2020، تعد فرصة رائعة لرواد الأعمال لأنها تُعتَبَرُ نقاط جذب للمتسوّقين والسيّاح من مستخدمي المترو، مشيراً إلى أن الطاقة الاستيعابية (لمسار 2020) تقدر بنحو 46 ألف راكب في الساعة في الاتجاهين (23 ألف راكب في الاتجاه الواحد في الساعة).

ووفقاً للدراسات التي أعدتها الهيئة يتوقع أن يصل عدد مستخدمي مسار 2020 إلى نحو 125 ألف راكب في اليوم في عام 2021، يرتفع إلى قرابة 275 ألف راكب في اليوم بحلول عام 2030، كما أظهرت الدراسات توقع استخدام قُرابة 35 ألف زائر يوميا محطة إكسبو للوصول إلى موقع المعرض خلال أيام الأسبوع، ويرتفع العدد لنحو 47 ألف زائر يوميا خلال أيام نهاية الأسبوع، ويمثل هذا العدد 29% تقريبا من إجمالي عدد الزوار اليومي المتوقع لمعرض إكسبو.

وأضاف: تتراوح مساحة المحطات العلوية في المسار بين 8100 إلى 8800 متر مربع، فيما تتراوح مساحة المحطتين النفقيتين بين 27000 إلى 28700 متر مربع، وتبلغ مساحة محطة إكسبو 18800 متر مربع، ويضم المسار أكبر محطة في شبكة مترو دبي، وهي محطة عقارات جميرا للجولف، بمساحة 27000 متر مربع، وطول 226 متراً، وطاقتها الاستيعابية 250 ألف راكب يومياً، وتخدم المحطة مناطق مجاورة، مثل منطقة عقارات جميرا للجولف، ومدينة دبي للإنتاج ومدينة دبي الرياضية.

وأوضح المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات، أن محلات التجزئة في محطات المترو تُعتَبَرُ حافزا للجمهور لاستخدام المترو وتضفي المزيد من السعادة والارتياح على الرحلة اليومية لرواد المترو لأنه تلعب دورا في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدّمة لركاب المترو والأحياء المحيطة، فضلا عن هذه المنافذ توفر فرصا استثمارية فريدة من نوعها لقطاع التجزئة في مترو دبي، كما توفر للشركات ورواد الأعمال إمكانية الوصول المباشر إلى مرتادي المترو. وقد حققت محطات المترو، منذ انطلاقه في 2009، الأهداف الاستراتيجية لهيئة الطرق والمواصلات الرامية إلى الوصول إلى مناطق حضرية واقتصادية جديدة ومنها مشروع إكسبو، الذي ستنطلق فعالياته في أكتوبر من العام القادم 2021.

وأشار المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات أن توسيع محلات التجزئة ومنافذ البيع في محطات مسار 2020 يأتي في إطار سعي الهيئة لتنشيط قطاع التجارة الداخلية للإسهام في رفع معدلات النمو، مؤكداً أن النجاح، الذي حققته محلات التجزئة في محطات مترو دبي في خطيه الأحمر والأخضر يعكس نجاح وتميز المشروع بشكل عام وثقة الجمهور في هذا المشروع الرائد وأثره الإيجابي، الذي أحدثه في حياة الناس اليومية.