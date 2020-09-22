دبي: إطلاق سوق للبيع بالجملة

أعلنت "مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية ، بالشراكة مع "دبي الجنوب"، عن إطلاق "دبي غلوبال كونكت" سوقًا للبيع بالجملة بين الشركات على مدار العام وفي موقع مركزي واحد تصل مساحته الى مليون متر مربع. يوفّر "دبي غلوبال كونكت" بضائع رائعة لتجمع المشترين والبائعين من كل أنحاء العالم في بيئة آمنة وسهلة للتبادل التجاري، ويركّزعلى تجارة الجملة لثلاثة منتجات هي الأثاث والمأكولات والأزياء، وهي التي تمثل القطاعات ذات الأهمية في المنطقة من حيث الحجم والنمو.

من جهته، أعلن "دبي غلوبال كونكت" اليوم عن دخوله في تحالف استراتيجي مع أم.سي.أم.سي.

الشركة الأم لمركز سوق دالاس ومقرها في الولايات المتحدة الأميركية، لتطوير وإدارة بيئة صالات عرض دائمة مخصّصة لتجارة الجملة في "دبي غلوبال كونكت"، والتي ستفتح على مدار العام للمشترين من تجار البيع بالتجزئة وللمصممين وللمحترفين في مختلف القطاعات، فيما تبقى السوق مغلقًة أمام العموم. هذا ويمكن تخصيص صالات عرض البائعين فيها لتناسب مختلف الاستخدامات والميزانيات.

وأوضح محمد إبراهيم الشيباني، عضو مجلس الإدارة المنتدب في مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية: "كجزء من مهمتنا لتعزيز مكانة دبي كاقتصاد عالمي تنافسي، شرعت المؤسسة في إنشاء "دبي غلوبال كونكت" انطلاقًا من رؤيتنا لبناء بنية تحتية تجارية من شأنها تعزيز الكفاءات في تدفقات التجارة العالمية عبر دبي. نحن متحمسون لتنفيذ هذه المهمة ولانضمام أم.سي.أم.سي. ودعمها الفني لفرق عملنا في تحقيق هذه الرؤية وتطوير وإدارة السوق."

وتتمتع شركة أم.سي.أم. سي. بتاريخ عريق على مدار ٦٥ عاماً اكتسبت خلاله الخبرات في تملك وإدارة الأسواق التجارية بما فيها سوق بروكسل التجاري الدولي وشنغهاي مارتاس، فضلاً عن امتلاكها خبرة واسعة في مجال الاستشارات في مشاريع إضافية في كولومبيا وفيتنام والبرتغال.

وعلّقت سيندي موري، الرئيس التنفيذي لشركة أم.سي.أم.سي. قائلة: "يسعدنا أن نكون جزءًا من هذه الفرصة الفريدة لمعالجة الثغرات في هذه الصناعة وإنشاء وجهة عالمية مهمة للتجارة بالجملة. تهدف هذه الاتفاقية متعددة السنوات إلى تعزيز التعاون بين شركاتنا والمساعدة في نهاية المطاف في إنشاء مركزًا للتجارة للمشترين والبائعين من جميع أنحاء العالم."

يعد "دبي غلوبال كونكت" ملتقًا استثنائيًا للأنشطة التجارية، إذ يركز على الجمهور العالمي والجمهور الاقليمي على حد سواء بهدف خلق سوق لتجارة المنتجات من أي منشأ من جميع أنحاء العالم، هذا في الوقت الذي تركز فيه أسواق البيع بالجملة على التسويق وفق أجندات محلية تجمع بين بائعي المنتجات المحلية والمشترين العالميين، أو تعرض المنتجات العالمية لمجموعات من المشترين الإقليمين.

وعلّق دريد الزغواني، الرئيس التنفيذي للعمليات في مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية ورئيس مجلس إدارة "دبي غلوبال كونكت": "لقد استغرق تطوير "دبي غلوبال كونكت" وقتًا طويلاً إلا أن وجوده اليوم بات يشكل ضرورة ملحّة لتلبية احتياجات البيئة المتغيرة للتجارة العالمية. ويأتي إنشاء هذهالسوق الدائمة والخاضعة للرقابة والضوابط تماشيًا مع متطلبات التجّار بما في ذلك تكاليف سفر مخفضة ومساحات أصغر للعرض وفعاليات أكثر انضباطًأ. سيتيح "دبي غلوبال كونكت" للتجار الالتقاء في منتصف الطريق، موفرًا بذلك نافذة للمنتجين والمصنعين ضمن موقع مركزي واحد يسهل الوصول إليه، كما يوفر بيئة شراء آمنة ومفتوحة للمشترين على مدار العام."

وأعلن "دبي غلوبال كونكت" - أو "مدينة التجارة" -انالمشروع اليوم هو قيد الإنشاء وسيتم افتتاح مركز متعدد الأغراض للزوار في الربع الأخير من عام 2020. كما من المتوقع أن يتم تسليم المشروع على مراحل حيث تضم المرحلة الأولى 400 ألف متر مربع مخصصة للمرافق التجارية بما فيها التخزين ومكاتب عصرية وقاعة ومركز للابتكار ومركز خدمات ذكي يوفر كل الاحتياجات لمزاولة النشاط التجاري.

يقع "دبي غلوبال كونكت" على مفترق طرق دبي اللوجستية، في منطقة "دبي الجنوب" بجوار مطار

آل مكتوم الدولي وميناء جبل عليتسانده مجموعة من أفضل الخدمات المصممة لتبسيط النشاط التجاري، بما فيها منصة رقمية للأنشطة التجارية بين الشركات تتيح للبائعين والمشترين التواصل مع بعضهم على الإنترنت ضمن بيئة آمنة وسهلة للتجارة.