توقف أوك، منصة التجارة الإلكترونية في الإمارات

أوقفت منصة التجارة الإلكترونية أووك Awok.com عملياتها وهي المنصة التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها ، لتلقي باللوم على جائحة كوفيد 19 في إغلاق أنشطتها.

استقطبت الشركة ، التي أسسها رجل الأعمال القيرغيزستاني أولوغبيك يلداشيف عام 2013 ، أكثر من 10 ملايين زائر شهريًا ، حيث تقدم وتبيع حوالي 300000 منتجا ويعمل بها أكثر من 700 موظفا.

وفي أبريل من العام الماضي ، أعلن يلداشيف عن الانتهاء من الجولة الأولى من التمويل الخارجي للشركة وبلغت 30 مليون دولار - والتي قال إنها ستُستخدم لتنفيذ خطط نمو طموحة.

ومع ذلك ، قال بيان على الموقع الإلكتروني للشركة: "للأسف ، انتهت رحلة أووك كلاعب في التجارة الإلكترونية في السوق وتوقفت الشركة عن العمل.

"بعد سبع سنوات لا تصدق من توفير للنقود للمشترين عبر منصبتنا من خلال إنشاء شركة إقليمية ومنصة لموردينا وبائعينا ، يحزننا أن نعلمكم أنه نظرًا للوضع العالمي الحالي ، لم يتعد أمام الشركة خيارًا آخر سوى إغلاق منصتها للأبد . "

وأضاف البيان: "كان طموح الشركة هو توفير الخيارات والقدرة على تحمل التكاليف للجميع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال بناء البنية التحتية والمنصات لتمكين الأعمال التجارية ، لكن هذا الطموح لم ينج من بيئة الأعمال الحالية لتؤتي ثمارها".

يأتي الإغلاق في وقت يزدهر فيه قطاع التجارة الإلكترونية في المنطقة ، حيث أدى التحول المفاجئ إلى التسوق عبر الإنترنت خلال فترات حظر التجول والإغلاق المفروضة بسبب جائحة كوفيد 19 إلى زيادة الطلب في سوق عقاراتا التصنيع والتخزين في دبي ، وفقًا لشركة أبحاث العقارات سافيلز.