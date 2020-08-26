واشنطـن وبكيـن تتعهـدان بتنفيـذ الاتفـاق التجـاري

فبين مسألة فيروس كورونا المستجد، والتجسس، وهونج كونج، وحقوق الإنسان، وإغلاق قنصليات، تزايدت القضايا الخلافية بين بكين، وواشنطن، منذ أن وقعتا في 15 يناير/ كانون الثاني اتفاق «مرحلة أولى» وضع حداً لحرب تجارية كانت مستمرة منذ سنتين. فبعد أقل من عشرة أيام، انكشفت مسألة تفشي وباء «كوفيد-19»، وتبعتها أخطر أزمة اقتصادية عالمية منذ الحرب العالمية الثانية، ما هدد التزامات الصين بشراء المزيد من المنتجات الأمريكية. غير أن البيانين الصادرين، أمس الثلاثاء (مساء الاثنين بحسب التوقيت الأمريكي) عن حكومتي البلدين بددا كل هذه المخاوف.

فأعلن مكتب ممثل التجارة الأمريكي في ختام محادثات هاتفية أجراها روبرت لايتهايزر، مع نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي، أنّ «الطرفين يلمسان تقدّماً، ومصمّمان على أخذ الإجراءات اللازمة لضمان نجاح الاتفاق»، وأضاف البيان أنّ وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، شارك في هذه المحادثات الهاتفية. من جهتها أعلنت وزارة التجارة الصينية أنّ الطرفين أجريا «حواراً بنّاء حول تعزيز تنسيق سياسات الاقتصاد الكلّي للبلدين».

وأفادت بأنّ «الطرفين اتفقا على تهيئة الظروف والأجواء لمواصلة دفع تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق الاقتصادي والتجاري بين الصين والولايات المتحدة». وتعهدت الصين بموجب الاتفاق الموقع في يناير/ كانون الثاني بشراء سلع وخدمات أمريكية إضافية بقيمة 200 مليار دولار على مدى عامين، تشمل بضائع تتراوح من السيارات والآلات والنفط، إلى المنتجات الزراعية.

من جانبها، تعهدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ،بتعليق أي زيادة جديدة في الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية. لكن مع تفشي فيروس كورونا المستجد، وما واكبه من تراجع حاد في المبادلات التجارية، لم تشتر بكين بحلول نهاية يونيو/ حزيران سوى أقل من نصف ما تعهدت به حتى ذلك التاريخ، بحسب بيانات جمعها معهد بيترسون للاقتصادات الدولية. وفي المقابل، ورغم أن الصين كانت البؤرة الأولى التي ظهر فيها الوباء في أواخر العام الماضي، أظهرت أرقام نشرتها بكين الشهر الماضي زيادة في إجمالي صادراتها بنسبة تزيد على 7%، هي الأكبر منذ مطلع العام، إضافة إلى زيادة جديدة في فائض ميزانها التجاري مع واشنطن بأكثر من 32 مليار دولار. وأوضح لايتهايزر في بيانه أن الطرفين «تطرقا إلى التدابير التي اتخذتها الصين لإجراء التغييرات البنيوية» المطلوبة في سياق الاتفاق.(أ ف ب)