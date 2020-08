إعمار للتطوير تحقّق مبيعات عقارية بقيمة 3.230 مليار درهم إماراتي

حققت "إعمار نتائج مبشِّرة بنهاية النصف الأول من العام الجاري 2020، على الرغم من التحديات التي فرضها انتشار وباء كوفيد-19. وسجلت الشركة مبيعات عقارية بقيمة 3.230 مليار درهم إماراتي (879 مليون دولار أمريكي) خلال النصف الأول من العام الجاري (يناير إلى يونيو)، محقّقةً أرباحاً صافيةً بلغت 1.036 مليار درهم إماراتي (282 مليون دولار أمريكي).

وجاء الأداء المالي القوي مدعوماً بمبيعات المشروعات المنجزة وتقدّم أعمال البناء في المواقع المختلفة وسط تفشي وباء كوفيد-19. وبالإضافة إلى الأرقام الواعدة التي حقّقتها الشركة من مبيعات تلك المشاريع العصرية الجديدة، فقد سجّلت إعمار مبيعات قوية عن المشروعات غير المنجزة بقيمة 29.407 مليار درهم إماراتي (8.006 مليار دولار أمريكي).

وبهذه المناسبة، قال محمد العبّار، مؤسّس "إعمار العقارية" و"إعمار للتطوير": "إن النهج الاستراتيجي الذي تتبعه "إعمار" هو ما يدفعنا إلى الأمام عاماً بعد عام رغم الظروف والتحديات التي يشهدها السوق. نحن نمضي قدماً في خططنا الهادفة للابتكار والارتقاء بمستوى خدماتنا وتوفير تجارب استثنائية من خلال إنشاء أفضل المرافق على مستوى العالم وإدارة مجمّعاتنا وفقاً لأجود المعايير."



وأضاف قائلاً: "وتماشياً مع ذلك، فقد اتخذنا العديد من الخطوات التي من شأنها التحكّم بقاعدة التكاليف لدينا، وخفض نفقاتنا التشغيلية مع التركيز بشكلٍ أكبر على جودة خدماتنا والاستثمار في المواهب التي نمتلكها. ونحن على ثقةٍ بأننا سنواصل تحقيق نتائج قوية تعكس مرونة أداء الشركة في أحلك الظروف وبالتزامن مع التعافي التدريجي للأسواق".

نظرة عامة على الأداء

أكّدت إعمار للتطوير التزامها بتسليم كافة مشروعاتها وفقاً للجداول الزمنية المحددة، وبما يتماشى مع استراتيجياتها الهادفة إلى تحسين المجمّعات القائمة. وقامت الشركة بتسليم نحو 1000 وحدة سكنية جديدة خلال النصف الأول من العام الجاري في العديد من المجمّعات والمواقع الحيوية الرئيسية، بما فيها دبي هيلز استيت وخور دبي والمرابع العربية وإعمار الجنوب.

كما قامت إعمار لغاية شهر يونيو 2020 بتسليم أكثر من 43.500 وحدة سكنية، فيما يتم العمل حالياً على إنجاز أكثر من 29.000 وحدة أخرى داخل الإمارات العربية المتحدة.

مبادرات جديدة

أطلقت إعمار خلال الفترة الماضية مجموعةً من المبادرات والمنتجات الجديدة والمبتكرة التي تتيح لها التواصل مع عملائها بما يلبّي احتياجاتهم الفورية، والتي تضمّنت إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لشركة "إعمار العقارية" (properties.emaar.com)، وخدمة الحجز الإلكتروني المباشر عبر الموقع المذكور، إلى جانب العديد من المبادرات والعروض في تطبيق Emaar One. كما دشّنت الشركة خدمة المساعد الافتراضي، من خلال تطبيق MyEmaar الجديد الخاص بالوسطاء العقاريين، والذي يمثّل خريطةً تفاعليةً تشمل جولات افتراضية في كافة المجمّعات السكنية والعقارات التابعة للمجموعة على emaar.com.

كما شملت الخدمات الجديدة الهادفة إلى تعزيز تجربة المستأجرين والملّاك لدى إعمار، خدمة Emaar One On the Go الفورية التي تم تدشينها مؤخراً، والتي توفّر للعملاء مجموعةً من الخدمات المتميزة التي تصل مباشرةً إلى منازلهم.

وشملت المبادرات الأخرى التي أطلقتها الشركة، توزيع صناديق وحِزَم السلامة على سكان المجمّعات السكنية التابعة لها، إلى جانب إجراء عمليات التعقيم الشاملة أسبوعياً للمناطق المشتركة داخل مجمّعاتها، وخدمات المساعدة الصحية عن بُعد لكبار السن، ومجموعةٍ من الندوات المجانية التي تركز على نشر الوعي الصحي بين سكان المجمّعات، و العديد من حملات الوقاية من وباء كوفيد-19. كما نظّم فريق إعمار لإدارة المجمّعات عدداً من الأنشطة والمسابقات العائلية، إضافة إلى توقيع الشركة اتفاقيات مع عدد من البنوك الرائدة في الإمارات لتمويل رسوم الخدمات بدون فوائد، وتوزيعها أكثر من 120.000 وجبة إفطار خلال شهر رمضان على عمّال البناء في مجمّعاتها السكنية.