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الجمعة 7 Aug 2020 06:30 ص

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حيازات صناديق المؤشرات من الذهب تزيد 166 طنا في يوليو

(رويترز) - قال مجلس الذهب العالمي يوم الخميس إن صناديق المؤشرات زادت حيازاتها من الذهب للشهر الثامن على التوالي في يوليو تموز، وذلك بمقدار 166 طنا قيمتها عشرة مليارات دولار، مما ساهم في صعود الأسعار إلى مستويات قياسية.

حيازات صناديق المؤشرات من الذهب تزيد 166 طنا في يوليو


يشتري المستثمرون الذهب بأحجام ضخمة بحثا عن أصل سيحافظ على قيمته وسط اضطرابات الأسواق الناتجة عن فيروس كورونا مما رفع سعر المعدن 35 بالمئة هذا العام.

اخترق الذهب هذا الأسبوع حاجز الألفي دولار للأوقية (الأونصة) للمرة الأولى ويرى محللون كثيرون أنه مرشح لمزيد من الصعود.

وجمعت صناديق المؤشرات، التي تكنز الذهب نيابة عن المستثمرين، 899 طنا من المعدن بين يناير كانون الثاني ويوليو تموز، بما يقارب خُمسي إجمالي المعروض العالمي على مدى تلك الفترة، وفقا لمجلس الذهب.

يتجاوز ذلك الرقم وبفارق كبير أي زيادة سنوية سابقة في حيازات صناديق المؤشرات ويصل بإجمالي ما في جعبتها إلى 3785 طنا قيمتها 239 مليار دولار، بحسب المجلس.

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