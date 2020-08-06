بـ 2051 دولارا للأونصة، صعود الذهب يتواصل فهل يصل إلى 2300 دولار

وأشار تقرير لرويترز اليوم أن أسعار الذهب ارتفعت صوب مستويات قياسية مرتفعة يوم الخميس إذ عصفت بيانات أمريكية ضعيفة للوظائف بالدولار وعززت المخاوف بشأن تعافي الاقتصاد العالمي الذي تضرر جراء الجائحة.

ويبعد الذهب في الأسعار الفورية بفارق ضئيل عن أعلى مستوياته على الإطلاق والذي لامسه في الجلسة السابقة، وارتفع 0.6 بالمئة إلى 2051.44 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0645 بتوقيت جرينتش. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8 بالمئة إلى 2064.60 دولار.

وقال هارشال باروت الباحث الاستشاري المعني بجنوب آسيا لدى ميتالز فوكاس ”هناك مخاوف حقيقية بشأن ما إذا كان التعافي الاقتصادي العالمي سيستمر مع تواصل ارتفاع الإصابات في الولايات المتحدة“.

وستتوقف حركة أسعار الذهب صعودا أو هبوط على المستوى المتوسط على عوامل عديدة منها مجريات النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة و مرحلة التوصل إلى لقاح، والانتخابات الرئاسية الأميركية، يذكر أن المستوى القياسي التاريخي المسجّل في كانون الأول 1980 والبالغ 2800 دولار (لا يزال السعر اليوم أدنى بـ200 دولار من السعر المسجّل عام 2011)