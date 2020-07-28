بـ 1981 دولارا للأوقية الذهب يواصل ارتفاعه إلى مستويات قياسية

أ ف ب-بلغ سعر الذهب أعلى مستوى له على الإطلاق في آسيا الثلاثاء، متخطيا الرقم القياسي الذي حققه يوم أمس، باعتباره ملاذا آمنا وسط تداعيات وباء كوفيد-19 وضعف الدولار.وارتفع سعر الذهب بشكل كبير إلى 1981,27 دولارا صباح الثلاثاء أثناء التداول في آسيا، متخطياً المستوى القياسي الذي سجله الاثنين عند 1945,72 دولاراً، للمرة الأولى من أيلول/سبتمبر 2011.