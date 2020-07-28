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الثلاثاء 28 Jul 2020 03:45 م

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بـ 1981 دولارا للأوقية الذهب يواصل ارتفاعه إلى مستويات قياسية

أ ف ب-بلغ سعر الذهب أعلى مستوى له على الإطلاق في آسيا الثلاثاء، متخطيا الرقم القياسي الذي حققه يوم أمس، باعتباره ملاذا آمنا وسط تداعيات وباء كوفيد-19 وضعف الدولار.وارتفع سعر الذهب بشكل كبير إلى 1981,27 دولارا صباح الثلاثاء أثناء التداول في آسيا، متخطياً المستوى القياسي الذي سجله الاثنين عند 1945,72 دولاراً، للمرة الأولى من أيلول/سبتمبر 2011.

بـ 1981 دولارا للأوقية الذهب يواصل ارتفاعه إلى مستويات قياسية
بـ 1981 دولارا للأوقية الذهب يواصل ارتفاعه إلى مستويات قياسية


وتراجع سعر الأونصة قرابة الساعة 06,00 ت غ الثلاثاء إلى حوالى 1942 دولارا.

وارتفع سعر الذهب بأكثر من 25% منذ مطلع العام.

ويشكّل الذهب حالياً ملاذاً آمناً وسط الأزمة وعدم اليقين الكبير المرتبط بالوباء كما سياسات البنوك المركزية التي لا تزال تخفض أسعار الفائدة، وضعف الدولار.

وبما أن سعر الذهب مرتبط بالدولار، فقد جعل انخفاض العملة الأميركية الذهب أقل تكلفة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.

وانخفض سعر الدولار بشكل كبير خلال الأشهر الأخيرة بتأثير من تدابير التخفيف الواسع للقيود النقدية التي وضعها الاحتياطي الفدرالي الدولار للانخفاض مقابل معظم باقي العملات.

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