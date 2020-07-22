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الأربعاء 22 Jul 2020 09:15 م

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19 مليار دولار كسبها جيف بيزوس مؤسس أمازون جعلت ثروته أكبر من اقتصاد نيوزيلندا

قفزت أسهم شركة أمازون أكثر من 75% هذا العام ووصلت ثروة مؤسستها جيف بيزوس إلى قيمة تفوق الاقتصاد النيوزيلندي بأكمله بحسب شبكة اي بي سي

19 مليار دولار كسبها جيف بيزوس مؤسس أمازون جعلت ثروته أكبر من اقتصاد نيوزيلندا

فيما تتكبد دول العالم خسائر يومية بالمليارات ويفقد الملايين وظائفهم كسب جيف بيزوس يوم الاثنين زيادة في ثروته الصافية بمقدار 19 مليار دولار أسترالي (تعادل 13 مليار دولار استرالي)، مع ارتفاع أسهم التكنولوجيا. وهذا يجعله يقارب ما يحققه الناتج المحلي الإجمالي النيوزيلندي من خلال عمل سكان البلاد البالغ عددهم 4.8 مليون نسمة بحسب شبكة اي بي سي الاسترالية.

دفعت أمازون ضرائب بنسبة 2 في المائة في أستراليا في 2018 - مع عائدات تزيد عن 1 مليار دولار أسترالي وفاتورة ضرائب بقيمة 20 مليون دولار أسترالي. في العام الماضي ، أفادت شبكة ABC أن مئات الملايين من الدولارات قد تدفقت إلى الخارج ، وتحديداً إلى لوكسمبورغ.

ويلفت التقرير إنه من الصعب على الدماغ تخيل 270 مليار دولار ونشرت صورة تمثل المليار

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