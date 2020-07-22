1835.30 دولار لأوقية الذهب في أعلى قفزة منذ 9 سنوات للمعدن الأصفر

قفزت أسعار الذهب أكثر من واحد بالمئة أثناء التعاملات اليوم الثلاثاء مسجلة أعلى مستوى لها في حوالي تسع سنوات بدعم من تراجع الدولار وتوقعات بمزيد من الإجراءات التحفيزية لإحياء الاقتصادات التي تعاني من تداعيات جائحة كوفيد-19.

وتخطت الفضة حاجز 20 دولارا للأوقية (الأونصة) للمرة الأولى منذ يوليو 2016.

وبحلول الساعة 14.55 بتوقيت غرينتش، كان سعر الذهب في المعاملات الفورية مرتفعا 1.1 بالمئة عند 1835.30 دولار للأوقية بعد أن لامس في وقت سابق أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2011 عند 1841.01 دولار.

وقال محللون إن الذهب يستمد قوة من تراجع الدولار الأمريكي على الرغم من تحسن معنويات السوق.

وهبط مؤشر الدولار 0.47 بالمئة أمام سلة من العملات الرئيسية مسجلا أدنى مستوياته في أكثر من أربعة أشهر.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، قفزت الفضة 5.6 بالمئة الى 21.02 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى لها منذ العشرين من يوليو 2016.