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الأربعاء 8 Jul 2020 06:15 م

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1800 دولار لأوقية الذهب

(رويترز) - تخطى الذهب مستوى 1800 دولار للأوقية يوم الأربعاء لأول مرة منذ 2011 حيث دفعت المخاوف المتزايدة بشأن سرعة انتشار فيروس كورونا في أنحاء العالم المستثمرين للتدافع صوب الملاذات الآمنة.

1800 دولار لأوقية الذهب


وبحلول الساعة 1217 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1802.15 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما سجل أعلى مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني 2011 عند 1804.41 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1814.10 دولار للأوقية.

وتجاوزت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة ثلاثة ملايين حالة كما تشهد الإصابات زيادة في أنحاء العالم.

وعبر مسؤولون في البنك المركزي الأمريكي عن قلقهم من أن تهدد زيادة الإصابات إنفاق المستهلكين وزيادة الوظائف وهو ما عزز المخاوف الاقتصادية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زاد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1925.30 دولار للأوقية.

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