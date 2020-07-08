1800 دولار لأوقية الذهب





وبحلول الساعة 1217 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1802.15 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما سجل أعلى مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني 2011 عند 1804.41 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1814.10 دولار للأوقية.

وتجاوزت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة ثلاثة ملايين حالة كما تشهد الإصابات زيادة في أنحاء العالم.

وعبر مسؤولون في البنك المركزي الأمريكي عن قلقهم من أن تهدد زيادة الإصابات إنفاق المستهلكين وزيادة الوظائف وهو ما عزز المخاوف الاقتصادية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زاد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1925.30 دولار للأوقية.