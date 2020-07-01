إشهار إفلاس بيتزا هوت ووينديز بموجب الفصل 11

أدت عوامل عديدة ضمنها الضغوط التنافسية إلى قرار الشركة التقدم بحماية من الدائنين بموجب الفصل 11 في محكمة جنوب تكساس اليوم الأربعاء. وافتتحت الشركة أول مطاعم بيتزا هوت سنة 19962 وتدير أك

وكانت الشركة تعاني من ارتفاع كلفة العمالة والطعام مع محاولتها التوسع بالتوصيل بعيدا عن أسلوب تقديم الطعام في صالات المطاعم. كما تواجه الشركة منافسة شديدة من دومينوز بيتزا وبابا جونز.

وبلغت ديون الشركة 903 ملايين دولار وعقدت تفاوض مسبق مع 90% من المقرضين وتهدف الخطة لتقليص ديون الشركة وبيع جزء من مطاعمها بحسب وثائق طلب الإفلاس في المحكمة. ولا يعني التقدم بحماية الفصل 11 خروج الشركة من أعمالها بل ستواصل العمل حتى تسديد ديونها وتستعيد ربحية أنشطتها كما لا توثر على آلاف منافذ بيتزا هوت التي يملكها أصحاب الامتياز.

وتدير الشركة التي تأسست في عام 1962 أكثر من 1200 مطعما لبيتزا هت في 27 ولاية أمريكية، بالإضافة إلى إدارة 385 من منافذ العلامة التجارية وينديز بحسب موقعها على الإنترنت.

ونقل تقرير سابق لوكالة بلومبرغ فإن الشركة المثقلة بمديونيات كبيرة، تدرس عددًا من الخيارات مع المقرضين، بما في ذلك إعادة الهيكلة وإشهار إفلاسها.

وتعاني الشركة الأمريكية من ديون بمليارات الدولارات، في وقت تتراجع فيه مبيعاتها في الولايات المتحدة وسط منافسة لا هوادة فيها في المطاعم.

ونقلت الوكالة، عن أشخاص مطلعين على الموقف طلبوا عدم الكشف عن هويته، أن الشركة تهدف إلى الحفاظ على إعادة الهيكلة خارج المحكمة، لكنها تدرس إمكانية وضع خطة تم التفاوض عليها مسبقًا.

وبسبب أزمة الديون ونقص السيولة، تخلفت الشركة عن سداد حوالي 800 مليون دولار من الديون بعد أن اختارت تخطي مدفوعات القروض، وطلبت من المقرضين إتاحة الوقت للنظر في خيارات إعادة هيكلة الديون.

وفي وقت سابق من العام تلقت شركة NPC قرضًا جديدًا بقيمة 35 مليون دولار لضخ أموال في الشركة وتحسين السيولة.

وتواجه وكيل بيتزا هت، منافسة شرسة وسط ارتفاع تكاليف العمالة والطعام بينما تحاول الشركة أيضًا توسيع نطاق التوصيل والابتعاد عن المطاعم التقليدية عن طريق فتح مواقع تلبي احتياجات الزبائن.

وفي تصريحات سابقة، قال ديفيد جيبس ، الرئيس التنفيذي لشركة Yum (المالك الرئيسي للعلامة التجارية بيتزا هت وكنتكي) إن الشركة تعمل داخليا مع أصحاب امتيازات بيتزا هت لمساعدة العلامة التجارية على "النمو بقوة أكبر".