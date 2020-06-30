نصف سكان الولايات المتحدة بلا عمل بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد

أصبح المطلوب لتعافي الاقتصاد الأمريكي قرابة 30 مليون وظيفة بحسب تورستن سلوك، كبير الخبراء الاقتصاديين في "دويتشه بنك" .

ووصلت نسبة الأمريكيين ممن لايزال لديهم عمل بحوالي 52.8 % من بين إجمالي عدد السكان البالغين بحسب سي ان بي سي.

وأفادت أرقام مكتب إحصاءات العمل أن نسبة العمال إلى عدد السكان (عدد الأشخاص الذين يعملون من إجمالي نسبة السكان البالغين في البلاد) تراجعت إلى 8ر52% في مايو، مما يعني أن 2ر47% من الأمريكيين بدون عمل. وهذه النسبة هي نظرة أوسع على صورة التوظيف، حسب الشبكة الأمريكية.

وتعادل نسبة القوى العاملة قرابة 60% من عدد سكان الولايات المتحدة الأمريكية



كريس ربكي، كبير الاقتصاديين لدى ام.يو.اف.جي في نيويورك قال إن خسارة الوظائف الهائلة تعني أن الاقتصاد لم يخرج من النفق بعد.

وتتعثر محاولات استعادة النشاط الاقتصادي وسط ارتفاع قياسي في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بعد أن قفز عدد حالات الإصابة اليومية الجديدة في جميع أنحاء البلاد بنسبة 42 ٪ خلال الأسبوع الماضي إلى متوسط ​​حوالي 38200 يوم الأحد ، وفقًا لبيانات من جامعة جونز هوبكنز.