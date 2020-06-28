رئيس نادي مرسيليا الفرنسي يؤكد أن النادي غير معروض للبيع عقب تقارير عن اهتمام سعودي

أ ف ب- نقلت أنباء عن وجود عرض لتحالف سعودي يسعى إلى شراء نادي مرسيليا لقاء صفقة بقيمة 700 مليون يورو (785 مليون دولار) بإشراف رجل الأعمال الفرنسي التونسي الأصل مراد بوجلال، المالك السابق لفريق تولون للركبي، بدعم من مستثمرين سعوديين، فيما رد رئيس نادي أولمبيك مرسيليا جاك-هنري إيرود "أولمبيك مرسيليا ليس للبيع، أشكر الذين أبدوا اهتماما ماليا بالنادي، لكننا غير مهتمين بالبيع".

ويتوزع العرض بين 300 مليون يورو للاستحواذ على ملكية النادي، و200 مليون يورو لتغطية ديونه، و200 مليون يورو للتعاقد مع لاعبين.

ولم توضح التقارير الجديدة ما إذا كان للأمير علاقة بالعرض الجديد. خاصة بعد أن كشفت تقارير صحافية سابقة عن اهتمام الأمير السعودي الوليد بن طلال بن عبد العزيز بشراء النادي.

وتعود ملكية النادي المتوج بطلا لأوروبا في العام 1993، إلى الثري الأميركي فرانك ماكورت منذ عام 2016. وعلى رغم الأموال التي ضخها ماكورت، لم يتمكن النادي الجنوبي المتوج بطلا لفرنسا عشر مرات آخرها في عام 2010، من كسر هيمنة باريس سان جرمان المملوك من شركة قطر للاستثمارات الرياضية.

وحل مرسيليا ثانيا في ترتيب الدوري لموسم 2019-2020 الذي أنهته الرابطة بشكل مبكر بسبب فيروس كورونا المستجد، وتوجت نادي العاصمة بلقبه. وبذلك، سيتمكن النادي الذي يتمتع بقاعدة جماهيرية تعد الأكبر بين الأندية الفرنسية، من العودة الى مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، للمرة الأولى منذ عام 2013.