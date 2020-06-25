دبي: جافزا تعلن عن حوافز جديدة لمساعدة الشركات في استئناف أعمالها

وتتعدد خيارات عديدة لاستئجار مستودعات التخزين حسب الطلب وبعقود إيجار قصيرة الأجل مع توفير خيارات تخزين متعددة وبأسعار تنافسية دون الحاجة لدفع ضريبة القيمة المضافة أو أية رسوم جمركية

أطلقت المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، مركز الأعمال المتكامل الرائد في المنطقة، مجموعة من الحوافز لدعم عملائها والشركات الجديدة ومساعدتها على استئناف أنشطتها في مرحلة ما بعد كوفيد-19.

وتتضمن حزمة الحوافز التي تقدمها جافزا عروضاً لاستئجار مستودعات التخزين حسب الطلب وبعقود إيجار قصيرة الأجل، مع توفير خيارات تخزين متعددة وبأسعار تنافسية دون الحاجة دفع ضريبة القيمة المضافة أو أية رسوم جمركية. وتتيح هذه الحزمة للشركات استئجار المستودعات في جافزا بمساحات تبدأ من 300 متر مربع حتى 15 ألف متر مربع، مع توفير خدمات الماء والكهرباء مجاناً كحافزٍ تشجيعي إضافي.

وتقدم المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) أيضاً شروطاً ميسّرة للتأجير، وتشمل خيارات الاستئجار الشهرية وإمكانية تأجيل تسديد الدفعات الإيجارية وتوفير خدمات نقل متميزة وقليلة التكلفة. ويأتي ذلك في إطار مساعدة الشركات على الاستفادة من المستودعات وتمكينها من تقديم خدماتها بشكل أسرع.

وسيتم تقديم مجموعة من الحلول اللوجستية داخل المنطقة الحرة، تشمل خدمات التخليص وتجهيز المستندات والوثائق، وتوفير خدمة إصدار عقد الإيجار على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، وتأمين خدمة المسار السريع لموافقات الامتثال لضوابط البيئة والصحة والسلامة. وتهدف كافة هذه الحلول إلى مساعدة الشركات على إدارة تكاليف سلسلة الإمداد الخاصة بها مع تسهيل حركة التجارة والبضائع بكفاءة.

وفي هذا السياق، قال محمد المعلم، المدير التنفيذي ومدير العام لموانئ دبي العالمية في الإمارات، والمدير التنفيذي للمنطقة الحرة بجبل علي (جافزا): "تستدعي هذه الظروف الاستثنائية التي نمر بها إيجاد حلول تنافسية جديدة. ونحرص في جافزا وموانئ دبي العالمية في الإمارات على تقديم حلول مصممة خصيصاً لمساعدة عملائنا على ممارسة أعمالهم في مرحلة ما بعد الجائحة، بما يضمن لهم الحصول على خدمات أكثر قيمة بتكلفة أقل، عبر توفير المزيد من خدمات القيمة المضافة والشاملة. وتتماشى منظومة العمل التي نقدمها، والمصممة لتوفير بيئة صديقة للمستثمرين وتمكينهم من العودة إلى مزاولة الأعمال، مع الاحتياجات المستجدة التي تتطلبها الأسواق بما يضمن للشركات الجديدة أو القائمة تحقيق النمو وتخطي تبعات الجائحة"

وتأتي حزمة الحوافز الجديدة هذه استكمالاً للتخفيضات في رسوم التسجيل والترخيص والرسوم الإدارية والتي وصلت نسبتها إلى 70%، والتي أعلنتها جافزا في منتصف شهر مارس الماضي، قبل بدء عملية الإغلاق التام نتيجة الجائحة.

وتسهم البنية التحتية للتوصيل والتشغيل في جافزا في ربط مجموعة من التجار على مستوى العالم، من خلال ميناء جبل علي واعتمادها للحلول المتطورة للتجارة الذكية. كما توفر جافزا حالياً مجموعة من الخدمات الإلكترونية مجاناً، مما يمكن الشركات من التركيز على أنشطتها التجارية وأعمالها الأكثر أهمية بالنسبة لها.