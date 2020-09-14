الأردن : أردني يطعن آخر حتى الموت ثم يحرق شقة الضحية لإخفاء الجريمة

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية إن بلاغاً ورد لمديرية شرطة جنوب عمان مساء أمس يفيد بوجود حريق في إحدى الشقق بالقرب من الدوار السابع.

حيث تم التحرك للمكان رفقة الدفاع المدني الذي عمل على إخماد الحريق، ليُعثر بعد ذلك داخل الشقة على جثة لشخص تبين بالكشف عليها أنه تعرض للطعن بواسطة أداة حادة بمناطق مختلفة من جسده وحروق بسبب إشعال النيران في شقته.

وأضاف الناطق الاعلامي أن فريق تحقيق خاص من إدارة البحث الجنائي تولى التحقيق في القضية للوقوف على ملابساتها والوصول لمرتكب تلك الجريمة، مؤكداً أنه وخلال وقت قياسي ومن خلال التحقيقات، وجمع المعلومات، تمكن الفريق من تحديد هوية المشتبه به بارتكاب الجريمة والذي أشعل النيران في الشقة لإخفاء معالم الجريمة.

وألقي القبض عليه بعد تحديد مكان وجوده، وبالتحقيق معه اعترف أنه على إثر خلاف مع المغدور اقدم على طعنه عدة طعنات بواسطة أداة حادة وإضرام النار بالشقة بعد ذلك لإخفاء الجريمة وما زال التحقيق جارياً معه.