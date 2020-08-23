المفوضية السامية للاجئين تؤكد أنها تلقت شهادات عن عمليات إعادة لاجئين إلى البحر في اليونان

وأوضحت المفوضية في بيان أنها "تلقت تقارير وشهادات تفيد أن أشخاصا تركوا في عرض البحر بلا مساعدة لفترة طويلة، معظمهم على زوارق يصعب توجيهها ومحملة بأكثر من طاقتها بانتظار إنقاذهم".

وأضاف البيان أن "التقارير التي تتضمن سلسلة شهادات مباشرة وتتمتع بالصدقية سجلت في مكتب المفوضية السامية للاجئين في اليونان وأبلغت بها السلطات" اليونانية.

ودعت المفوضية الحكومة اليونانية إلى "التحقيق بجدية" و"بلا مزيد من التأخير" في المعلومات عن عمليات إعادة مهاجرين إلى تركيا.

وقبل يومين، نفى رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس بشكل قاطع في مقابلة مع شبكة "سي ان ان" الأميركية اتهامات متكررة لوسائل الإعلام ومنظمات غير الحكومية بإعادة مهاجرين بشكل غير قانوني إلى البحر.

وقال ميتسوتاكيس ردا على سؤال حول تحقيق نشرته صحيفة نيويورك تايمز في 14 آب/أغسطس يفيد أن اليونان "تترك" المهاجرين في البحر ليتم إنقاذهم من قبل خفر السواحل التركي، إن هذه الاتهامات هي "معلومات مضللة" تنشرها تركيا.

وذكرت "نيويورك تايمز" أنها جمعت شهادات من مهاجرين عانوا من هذا الوضع وحصلت على أدلة أخرى من منظمات لحقوق الإنسان ومن خفر السواحل التركي.

وأفاد التحقيق أن أكثر من ألف مهاجر "أرسلوا إلى البحر" منذ آذار/مارس.

وشكك ميتسوتاكيس في مصداقية التحقيق معتبرا أن "مصدره تركيا أساسا". وأضاف "إذا كان هناك حادث واحد يحتاج إلى التحقيق (...) فسأكون أول من ينظر فيه" .(وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب)