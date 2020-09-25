جيجي حديد تضع طفلتها الأولى

نشرت عارضة الأزياء الشهيرة جيجي حديد صورة طفلتها الأولى من صديقها المغني زين مالك، على حسابها على انستغرام لتكشف إنجابها لأول طفلة.



ونشر مالك صورة على تويتر وهو يمسك بيد رضيعته، وكتب أسفلها: “الحب الذي أشعر به تجاه هذا الكائن الصغير يفوق استيعابي”.

كما أضاف أن جيجي والطفلة بصحة جيدة.

Our baby girl is here, healthy & beautiful to try put into words how i am feeling right now would be an impossible task. The love i feel for this tiny human is beyond my understanding.Grateful to know her, proud to call her mine, & thankful for the life we will have together x pic.twitter.com/nvhfOkk2fw— zayn (@zaynmalik) September 24, 2020

وكانت والدة جيجي، يولاندا حديد، قد ذكرت سابقًا أن موعد إنجاب جيجي طفلتها من زين مالك سيكون في وقت ما في سبتمبر، أي أنّ توقيت تعليق بيلا جاء مُطابقًا لما قالته والدتها يولندا مُسبقًا.

وسبق أن نشرت يولاندا حديد، والدة عارضة الأزياء​ الأميركية من أصل فلسطيني ​جيجي حديد​ عبر حسابها على الإنستغرام صوراً لها مع إبنتها الحامل من حبيبها المغني الكندي من أصل باكستاني ​زين مالك معلقة على الصور قائلةً: “ننتظر بفارغ الصبر ولادة ملاكها”.