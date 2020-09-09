بعد صراعات عائلية وتحول الأب إلى أم، توقف برنامج تلفزيون الواقع لـ عائلة كاردشيان

جاء إعلان كيم كاردشيان المتوقع لمتابعيها وجمهور برنامجها الشهير هي وعائلتها الذى يعد أبرز برامج تليفزيون الواقع ، بخبر توقف البرنامج عبر تغريدة في موقع انستاغرام يوم أمس الثلاثاء بعد انطلاقته سنة 2007. ورغم تفكك العائلة وشجاراتها إلا أن السبب كان في انخفاض أعداد المتابعين لأقل من 900 ألف مشاهد بعد أن حقق الموسم الرابع منه ذروة أعداد المشاهدين بحوالي 4.8 مليون.

وقبضت العائلة قرابة نصف مليار دولار، فيما استلمت شيكا بـ 150 مليون دولار عن الموسم الخامس بحسب بعض التقديرات، أي قرابة 30 مليون للحلقة الواحدة من شبكة الكابل التلفزيونية التي تبث البرنامج وهي شركة E! التابعة لإن بي سي، كما أن الصراع العلني بين كورتني وشقيقتها كيم إلى جانب انهيار كانييه زوج كيم العلني جعل من مسؤولي المحطة يتخوفون من العوامل السلبية التي يقدمها البرنامج باجواء مسممة.

وجمع البرنامج كل أنواع الفضائح والإثارة والاستعراضات الغريبة، فوالد كيندال وكايل تحول إلى امرأة، وكان اسمه وليام بروس جينر وأصبح كايتلن جينر.