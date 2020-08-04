لأول مرة منذ 104 سنوات، مجلة فوغ تحتفي برجل أسمر على غلافها

في عدد خاص عن نشطاء حركة حياة السود مهمة، تظهر صورة راشفورد البالغ من العمر 22 عاماً مع 40 من النشطاء الآخرين

بعنوان وجوه الأمل بالمستقبل، بحسب رئيس تحرير مجلة "فوغ" البريطانية، إدوارد إنينفول.

وجاء ذلك بعد أن نال راشفورد إشادة واسعة بجهوده للدفع بالحكومة البريطانية للتراجع عن قرار وقف تمويل وجبات مجانية لقرابة 1.3 مليون طفل من العائلات الأكثر فقراً خلال العطلات الصيفية.

ونشر راشفورد على تويتر صورة الغلاف الذي تقف فيه إلى جانبه الناشطة ومصممة الأزياء أدوا بوا، يجعله أول شخصية سمراء البشرة على الغلاف كذلك كان حال المصور الذي التقط صورة راشفورد وهو المصور ميسان هاريمان.