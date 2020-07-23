لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا
  • بحث
قائمة

حجم الخط

- Aa +

  1. الصفحة الرئيسية
  2. نمط الحياة
  3. أناقة وتألق
الخميس 23 Jul 2020 12:30 م

حجم الخط

- Aa +

بث رقمي لعرض الأزياء ديور كروز 2012

قدمت ديور في مدينة ليتشي جنوب إيطاليا 90 زيا ضمن عرضها الافتراضية الذي تسعى فيه لتحقيق 20 مليون مشاهدة عبر الإنترنت

بث رقمي لعرض الأزياء ديور كروز 2012
بث رقمي لعرض الأزياء ديور كروز 2012
بث رقمي لعرض الأزياء ديور كروز 2012

شهد عالم الموضة والأزياء نقلة إلى العالم الافتراضي مع عرض دار "ديور" العريقة،  عبر مواقع التواصل  لمجموعة "كروز" الجديدة وجرى بث هذا العرض مباشرة عبر مواقع التواصل أمس حيث أقيم في بوليا بإيطاليا وطبعاً من دون جمهور.

Take your front-row seat to watch the audience-free Dior Cruise 2021 show from Maria Grazia Chiuri in real time! Check out on.dior.com/cruise2021 for complete and exclusive coverage of the collection.Posted by Dior on Wednesday, July 22, 2020

شاهدي عرض الأزياء ديور كروز 2012
قدمت ديور في مدينة ليتشي جنوب إيطاليا 90 زيا ضمن عرضها الافتراضية الذي تسعى فيه لتحقيق 20 مليون مشاهدة عبر الإنترنت
Untitled-4.jpg
SA.jpg
87766.jpg
31079590-8550291-image-a-97_1595452409328.jpg
+10

اقرأ التالي

نصف مليون جنيه استرليني قيمة مسروقات من منزل نجم مانشستر سيتي رياض محرز

دار أزياء تعرض ما يشبه بدلات فضائية للتصدي لفيروس كورونا وموجة إلغاء الحفلات بسببه

صدمة في اليابان من الوفاة المفاجئة لنجمة برنامج تلفزيوني