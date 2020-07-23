بث رقمي لعرض الأزياء ديور كروز 2012

شهد عالم الموضة والأزياء نقلة إلى العالم الافتراضي مع عرض دار "ديور" العريقة، عبر مواقع التواصل لمجموعة "كروز" الجديدة وجرى بث هذا العرض مباشرة عبر مواقع التواصل أمس حيث أقيم في بوليا بإيطاليا وطبعاً من دون جمهور.

Take your front-row seat to watch the audience-free Dior Cruise 2021 show from Maria Grazia Chiuri in real time! Check out on.dior.com/cruise2021 for complete and exclusive coverage of the collection.Posted by Dior on Wednesday, July 22, 2020