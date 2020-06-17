لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا
  • بحث
قائمة

حجم الخط

- Aa +

  1. الصفحة الرئيسية
  2. نمط الحياة
  3. أناقة وتألق
الأربعاء 17 Jun 2020 09:30 ص

حجم الخط

- Aa +

النجمة العالمية ميغان فوكس تؤكد علاقتها بمغني بعد طلاقها

بعد مشاركة النجمة العالمية ميغان فوكس بأعنية للرابر مشين غان كيلي ظهرت معه في لوس أنجلوس لتؤكد أن لقطات فيديو كليب أغنية بلودي فالنتيان هي علاقة حب حقيقية أيضا

النجمة العالمية ميغان فوكس تؤكد علاقتها بمغني بعد طلاقها

تأكد ارتباط ميغان فوكس مع نجم الراب الشهير مشين غان كيلي Machine Gun Kelly  بعد أن شاركت ميجان فوكس -34 سنة- فيديو كليب الأغنية وظهرت معه في لوس أنجلوس وهي تمسك بيده ليأتي ذلك بمثابة إعلان رسمي لعلاقتهما.

وبعد طلاق ميغان بطلة فيلم ترانسفورمرز من زوجها  براين غرين بعد زواج دام عشر سنوات والذي أعلنت عنه الشهر الماضي ها هي تتجول في المدينة برفقة مغني الراب الذي يصغرها بأربع سنوات وطبعت قبلة على شفتيه وهما في سيارة رياضية أمام المعجبين والمارة .

وكانت فوكس قد التقت زوجها  السابق غرين عندما كانت في الـ18 من عمرها فيما كان يبلغ من العمر 30 عاماً، وظلاّ معا لسنوات عدّة وتزوجا عام 2010.

اقرأ التالي

صدمة في اليابان من الوفاة المفاجئة لنجمة برنامج تلفزيوني

بفضل مبيعاتها من الألبسة الداخلية المثيرة ريهانا تقتحم قائمة صنداي تايمز للأثرياء

إكسبو الشارقة يدمج الدورتين الـ 48 و49 من معرض الساعات والمجوهرات