النجمة العالمية ميغان فوكس تؤكد علاقتها بمغني بعد طلاقها

تأكد ارتباط ميغان فوكس مع نجم الراب الشهير مشين غان كيلي Machine Gun Kelly بعد أن شاركت ميجان فوكس -34 سنة- فيديو كليب الأغنية وظهرت معه في لوس أنجلوس وهي تمسك بيده ليأتي ذلك بمثابة إعلان رسمي لعلاقتهما.

وبعد طلاق ميغان بطلة فيلم ترانسفورمرز من زوجها براين غرين بعد زواج دام عشر سنوات والذي أعلنت عنه الشهر الماضي ها هي تتجول في المدينة برفقة مغني الراب الذي يصغرها بأربع سنوات وطبعت قبلة على شفتيه وهما في سيارة رياضية أمام المعجبين والمارة .

وكانت فوكس قد التقت زوجها السابق غرين عندما كانت في الـ18 من عمرها فيما كان يبلغ من العمر 30 عاماً، وظلاّ معا لسنوات عدّة وتزوجا عام 2010.