شاهدي نصائح ملكة جمال لبنان للعناية الصباحية بالبشرة

تكشف مايا بعض الحيل والأسرار التي تتبعها للحفاظ على بشرتها مشرقة ونضرة من ضمنها حيلة سحرية لتضييق مسامات الوجه إضافة إلى منتجات تؤمن أنها ولكونها خريجة صيدلة ضرورية في خطواتها الصباحية لتحضير بشرتها للمكياج ولعوامل النهار التي يمكن أن تؤثر سلباً عليها. أما بالنسبة للإطلالة اليومية التي تعتمدها من المكياج تخبرنا مايا بمستحضراتها المفضلة وبسرها في طريقة وضع الماسكارا وكيف لا تتبع الخطوات التقليدية في وضع المكياج بل تقوم بالتبادل فيما بينها، والمزيد من استعداد ملكة جمال لبنان لاستقبال نهارها بكامل إشراقتها.

مجلة هاربرز بازار حاورت ملكة جمال لبنان مايا رعيدي، حول هذه النصائح في الفيديو التالي.