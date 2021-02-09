أبو ظبي: افتتاح أول صالة يو إف سي



أعلنت "يو أف سي جيم" التابعة للعلامة التجارية الرياضية العالمية منظمة بطولات فنون القتال المتنوعة، UFC®. عن الموعد الرسمي لإطلاق صالتها الأولى في العاصمة الإماراتية أبوظبي . تقع الصالة الجديدة على شارع محمد بن زايد ، أبوظبي وهي جزء من خطة "يو أف سي جيم" الطموحة للتوسع في المنطقة. حيث تهدف إلى ريادة فلسفتها "Train Different" في جميع أنحاء الشرق الأوسط.



تقدم "يو أف سي جيم" الشرق الأوسط للأعضاء برامج "تدريب النخبة" متعدد التخصصات في فنون القتال المختلطة مع أحدث المعدات والتدريب العالمي. تضم الصالة الرياضية نخبة من المدربين المعتمدين للتأكد من أنهم يوفرون للأعضاء تجربة لياقة بدنية شاملة. يصمم المدربون الخبراء برامج لياقة بدنية فريدة تتناسب والأهداف الفردية لكل عضو ونمط حياته وخبراته ، مع تثقيفهم في جميع جوانب الصحة واللياقة البدنية.



وقال وسام ابي نادر مدير "يو أف سي جيم" الشرق الأوسط "أصبحت أبوظبي محورًا مركزيًا لـفنون القتال المختلطة وبطولات القتال غير المحدود على مدار الأشهر القليلة الماضية ، وستصبح عاصمة بطولات القتال غير المحدود في المستقبل - مما يجعلها الموقع المثالي لصالتنا الجديدة. نحن متحمسون للغاية لافتتاح فرعنا الأول في أبوظبي ، وأن نكون جزءًا لا يتجزأ من مجتمع اللياقة البدنية النابض بالحياة قريبًا جدًا. نحن نتطلع إلى تدريب الأشخاص من جميع الأعمار ومخنلف مستويات اللياقة البدنية بأساليب "Train Different" ، لمساعدتهم على تحقيق أهدافهم الفردية".



ستوفر صالة "يو أف سي جيم" أبوظبي الممتدة على مساحة 1600 متر مربع مرافق تدريب متعددة ومناطق لممارسة تمارين القوة و القلب وحبال المعركة وسلالم الرشاقة ومنطقة مجهزة بأرضيات خاصة بالجوجيتسو البرازيلية تدريب وتعليم فنون القتال للكبار والصغار. سيُخصص الطابق الأرضي لمنطقة اللياقة البدنية متعددة الوظائف بالكامل ، حيث ستُقام تدريبات النخبة ، وجلسات التدريب اليومية ، حيث يمكن للأعضاء ممارسة التمارين بشكل فردي. أما الطابق الأول المتميز من صالة "يو أف سي جيم" يضم مرافق تدريب الجوجيتسو البرازيلية ، فنون القتال المختلطة، والفصول التخصصية بما في ذلك الملاكمة ، كيك بوكسينغ ، فايت فيت والحلبة الشهيرة "الأكتاغون" بحجم 24 قدمًا.



ويضيف نادر "تنظم صالة "يو أف سي جيم" أبوظبي برامج تدريبية مناسبة لجميع الأعمار ومختلف مستويات اللياقة البدنية ، بما في ذلك المبتدئين. تم تطوير البرامج من خلال الوصول الحصري إلى أنظمة التدريب لرياضيين بطولات القتال غير المحدود المشهود لهم دوليًا ، مما يوفر للأعضاء كل ما تحتاجه العائلة لبدء حياة اﻟﻠﻴﺎﻗﺔ البدنية و نمط حياة صحي.



تخصص "يو أف سي جيم" أبوظبي الذي سيتم افتتاحه قريبًا برامج تدريب الناشئين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 عاما فما فوق ، مصممة لمساعدتهم على بناء أساس قوي من المهارات الرياضية والتحفيزية ، بالإضافة إلى التركيز على أساسيات فنون القتال المتنوعة ؛ الانضباط والاحترام. ويوجد أنواع مختلفة من برامج الناشئين يمكن للأعضاء الاختيار من بينها ، والتي تهدف إلى تحسين تنسيق الجسم وخفة الحركة والقوة والمساعدة في مكافحة التأثير السلبي للشاشات من خلال التأثير الإيجابي للياقة البدنية.

بالإضافة إلى ذلك ، ستستضيف "يو أف سي جيم" أبوظبي فصولًا يومية ليستمتع بها الجميع من مختلف الأعمار ، من خلال جلسات التدريب اليومي. ستتاح الفرصة للبالغين والناشئين الإستفادة من برنامج التدريب الرائد "Train Different" على فنون الدفاع ، تدريب فئة واحدة في كل فصل.

