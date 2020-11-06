السعودية تستضيف سباق فورمولا 1

وستمتد الشراكة مع الفورمولا 1 15 سنة مقبلة، ويأتي ذلك بعد سلسلة من النجاحات في استضافة الفعاليات العالمية بمختلف الألعاب، بما يواكب خطط وأهداف رؤية المملكة 2030، تعزيزًا لقيمة ومكانة المملكة إقليميًّا وعالميًّا، وقدرتها على استضافة هذه الأحداث العالمية الكبرى، لصناعة مجتمع حيوي بأعلى معايير جودة الحياة.





وقال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل في تصريح صحفي بهذه المناسبة: "بفضل من الله ـ عز وجل ـ وفي ظل الدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الرياضي من سمو ولي العهد، نفخر اليوم بإعلان استضافة المملكة للسباق العالمي للسيارات "فورمولا 1 السعودية"، وذلك تنفيذًا لرؤية المملكة 2030، مما يؤكد حرص المملكة على زيادة الاهتمام بالرياضات المختلفة وتنوعها، بما يتناسب مع جميع الفئات والأعمار لكل المواطنين والمقيمين وكذلك السياح، تحفيزًا للمستثمرين للدخول بقوة في قطاع الرياضة الذي يشهد نموًّا كبيرًا عامًا بعد عام".



وأضاف: "نُدرك في ضوء ما شهدناه خلال السنوات الأخيرة، مدى حرص شعب المملكة على أن يكونوا دائمًا في قلب أهم الأحداث الرياضية والفعاليات الدولية، خاصة أن هذه الفرصة تعد الأولى لمُتابعة سباقات الفورمولا 1 على أرض المملكة، لما يمثله السباق من أهمية كبرى على مستوى العالم، لذا فنحن نتطلع من خلال هذه الاستضافة، لإبراز قدرة شباب وشابات المملكة على تنظيم أكبر الأحداث والمناسبات الدولية بالصورة الأمثل للعالم أجمع.



واختتم سمو وزير الرياضة قائلاً: "تُعدُّ الرياضة من القطاعات التي تُسهم بفاعلية في التحوّل الذي تمر به المملكة، ونحن سُعداء بالتقدّم المذهل الذي نُحرزه في سبيل إلهام مجتمعاتنا وتشجيع الجماهير على حضور مثل هذه الأحداث العالمية الكبرى، وندرك جيدًا أن المشاركة المجتمعية الواسعة تسهم في تعزيز نجاح جميع الفعاليات والأنشطة التي نستضيفها، خاصة مع مُشاركة أعداد متزايدة من الجماهير، وستشكل سباقات الفورمولا 1 في المرحلة المستقبلية فرصة رائعة لمزيد من تعزيز التطورات الإيجابية في المجتمع، وتوفير المزيد من الخيارات لإثراء حياة مجتمعنا وتشجيعهم على اختبار التجارب الجديدة".