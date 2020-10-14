كونور مكريغور يكشف أسرار نجاحه، ويتحدث عن عالم الأعمال

غافين غيبون- اريبيان بزنس: يصر كونور ماكغريغور أن مستوى التفاني في الرياضة ضروري للنجاح في أي مسعى آخر في الحياة، ويوضح كيف يجري المران مع التفكير التجاري لتحقيق النجاح خارج حلبة النزال

ويقول ماكغريغور إن المحافظة على التركيز خلال المحن هو مفتاح النجاح في سعيه لتكرار نجوميته في عالم الأعمال.

لا شك أن مسيرة الأيرلندي المشاكس تخللها صعود وهبوط ورغم إعلان تقاعده في وقت سابق في الصيف ، ولكن حتى أكثر خصومه اللدودين على مر السنين لايمكنهم إنكار الجهد ومستوى التفاني الذي جعل ماكغريغور يرتقي إلى القمة في الرياضة.



ويلفت ابن الثانية وثلاثين عاما بالقول:" إن الجانب الذهني في الرياضة هو أهم من العضلات وهو امتحان لنا كلنا، وما يقوم به الفائزون هو امتلاك مكافئ الذكاء في القتال وفهم الحالة التي أنت فيها والمحافظة على مرونتك وتبني الاستراتيجية المطلوبة، وستستخدم مكافئ الذكاء هذا للتأقلم مع العوائق التي تواجهك، قم بالمران مرة تلو الأخرى، فالنجاح لا يأتي دون استثمار الوقت والجهد، وهذا ما تعلمته واستفدت منه."

ومن المؤكد أنه لا يمكن لمتابعي الفنون القتالية أن يتهموا ماكغريغور بالبلادة والافتقار للرشاقة.

ورغم نجاحه في الفنون القتالية المختلطة انتقل إلى الملاكمة وواجه أعظم ملاكمي العالم مثل فلويد مايويذر، وخسر بصعوبة بالنقاط الفنية في الجولة العاشرة. ويستعيد تلك التجربة ويقول:" كنت مدركا لما أقوم به وأثق بعائلتي وأصدقائي والمقربين مني فهم ساعدوني على تلمس طريقي مع كل ما صادفته من محن وصعود وفشل، ووثقت بنفسي وهذه كلها أوصلتني إلى ما أنا عليه في مسيرتي الرياضية وعالم الأعمال.

يذكر أن شركة باراديجم سبورتس مانجمنت تمثل ماكغريغور الذي حقق أكبر نسبة مشاهدة في تاريخ لقاءات الفنون القتالية (MMA) واستحوذ على المرتبة الأولى من بين ستة أحداث تم تقديمها للمشاهدين بأسلوب الدفع للمشاهدة وكانت الأكثر مبيعا. وجذب نزاله أمام البطل الروسي حبيب نور محمدوف 2.4 مليون مشاهدة مدفوعة في نزال مباريات الفنون القتالية المشتركة فيما جذب نزاله أمام مايويذر حوالي 4.3 مشاهدة مدفوعة في أمريكا الشمالية وهي في المرتبة الثانية في التاريخ.





وقد أثبت ماكغريغور نجاحه بنفس القدر في عالم الأعمال وذلك من خلال صفقات تحالف عقدها مع بيتس دكتور دري ومونستر انرجي وريبوك وباد لايت.

وبحسب تصنيف فوربس بلغت ثروة ماكغريغور الصافية 99 مليون دولار قبل نزاله مع دونالد سيرون في وقت سابق من هذا العام.

كما أن ماكغريغور يعمل في شراكة مع علامة الخياطة ديفيد أغسط والمسماة ماكغريغور أغسط والتي تستهدف توفير بدلات رجالية عصرية لجيل الألفية ؛ وفي سبتمبر 2018 .

قال: "من المهم أن تكون مركزًا ، وأن تستخدم منصتك لرد الجميل ومساعدة الآخرين. علينا ، بالموارد التي لدينا والصوت الذي لدينا كقادة ، التأثير على التغيير الإيجابي في مجتمعاتنا - خاصة في أوقات الأزمات مثل هذه "

واختتم حواره مع أريبيان بزنس بالقول: من المهم أن تحافظ على تركيزك والاستفادة من المنبر المتاح لك لتمنح مما لديك لمساعدة الآخرين، ويعود الأمر لنا مع الموارد المتاحة لنا والصوت المسموع لدينا للقيام بتغيير إيجابي لمجتمعاتنا، خاصة في أوقات الأزمات العصيبة كما هو حال المرحلة الحالية.