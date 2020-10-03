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السبت 3 أكتوبر 2020 08:00 ص

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إصابة ماني مهاجم ليفربول بفيروس كورونا

(رويترز) - أصبح ساديو ماني مهاجم ليفربول ثاني لاعب في صفوف بطل الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم يصاب بفيروس كوفيد-19 هذا الأسبوع.

إصابة ماني مهاجم ليفربول بفيروس كورونا


وقال النادي في بيان يوم الجمعة إن اللاعب السنغالي، الذي هز الشباك في الفوز 3-1 على أرسنال يوم الاثنين في الدوري، أظهر بعض الأعراض الطفيفة لكنه في حالة طيبة إجمالا.

وقال ليفربول يوم الثلاثاء إن لاعبه الجديد تياجو ألكانتارا أصيب بفيروس كورونا ويعزل نفسه حاليا بعد ظهور أعراض بسيطة عليه.

وقال النادي في بيان ”سيواصل ليفربول اتباع الاجراءات الصحية لإحتواء كوفيد-19 وسيعزل ماني نفسه حتى تنتهي فترة الحجر الصحي المطلوبة“.

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