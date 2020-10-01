هل تحتمل جزيرة النزال من "يو إف سي" في أبو ظبي مشاكسات مصارعي يو إف سي؟

يتحدث سعيد راشد السعيد، مدير إدارة تسويق الوجهات السياحية في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، عن مفهوم المنطقة الآمنة المبتكر الذي طور لديهم و حقق نجاحاً منقطع النظير على المستوى العالمي، إذ بات يمثّل معياراً نموذجياً جديداً فيما يتعلق باستضافة الفعاليات العالمية خلال الجائحة وما بعدها.

وردا على استفسار أريبيان بزنس حول اعتماد هذه الرياضة على جانب ثانوي أساسي من الإثارة وهو بعض المشاكسات والتصرفات "الشقية" الاستعراضية بهدف جذب فئة الشباب ولزيادة جرعة الاثارة، هل تحاولون تجنب ذلك، يجيب بالقول:" دولة الإمارات هي دولة التسامح والسلام، لذا نحرص في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي على الترويج لقيم التسامح والاحترام في مختلف الفعاليات التي ننظمها. كما ونؤمن بأن أي رياضةٍ يجب أن تتمحور حول الروح الرياضية والمنافسة الشريفة، وهو العامل الأهم لجذب المتابعين والمشجعين. ونحرص في جميع الفعاليات الرياضية التي ننظمها ونستضيفها في أبوظبي على تقديم أفضل تجربةٍ لجميع المشاركين والضيوف، وتزويدهم بمنصةٍ مثالية تسلط الضوء على خبراتهم ومهاراتهم الرياضية، أما الروح التنافسية الموجودة لدى الرياضيين فتختلف من رياضيٍ لآخر وبالتالي تختلف طريقة تعبيرهم عنها، فيما تبقى الكلمة الفصل لأدائهم داخل حلبة النزال.

هل لديكم تفاصيل عن نزال حبيب نورمحمدوف؟

تمثّل مشاركة حبيب نورمحمدوف في البطولة أول عودة له إلى حلبة النزال منذ تمكّنه من هزيمة دستن بيوريه في الجولة الثالثة في بطولة "يو إف سي 242" خلال النسخة الأولى من أسبوع أبوظبي للتحدي في سبتمبر الماضي، حيث يتطلع جميع مشجعي "يو إف سي" لنزاله المقبل مع جستن جايثج في النزال الرئيسي لبطولة "يو إف سي 254" يوم 25 أكتوبر. وتربط حبيب بأبوظبي علاقة وطيدة حيث كان نزاله في سبتمبر الماضي أول نزالٍ له بعد فترة انقطاعه القصري عن النازلات لمدة تسعة أشهر، فيما يعود الآن للمرة الثانية إلى أبوظبي بعد توقفه لفترة عامٍ كامل، وبهذا ستكون أبوظبي المنصة الوحيدة التي تستضيف حبيب لمرتين متتاليتين خلال السنة وتسعة أشهر الماضية.

كيف تقيمون مدى نجاح بطولة العودة إلى جزيرة النزال من "يو إف سي" بدون جمهور، وما الذي تحمله النسخة الجديدة وتتميز فيه عن سابقتها ؟

نُدرك تماماً المكانة المميّزة التي تحظى بها "يو إف سي" بين الجماهير في الإمارات والعالم ورغبتهم الكبيرة بحضور النزالات على أرض الواقع، إلا أن أولويتنا كانت وستبقى دائماً الحرص على صحة وسلامة الجمهور والرياضيين والعاملين والجهات المعنية وسكان دولة الإمارات، ولهذا فقد قررنا تنظيم منافسات "العودة إلى جزيرة النزال" بدون حضورٍ جماهيري مباشر. وبالنظر للنجاح الذي حققناه في منافسات الدورة الأولى لجزيرة النزال، وما لمسناه من رضى اللاعبين وشركائنا من "يو إف سي" في البطولة الأولى من النسخة الحالية "يو إف سي 253"، يمكن القول بأن مفهوم المنطقة الآمنة المبتكر الذي طورناه قد حقق نجاحاً منقطع النظير على المستوى العالمي، إذ بات يمثّل معياراً نموذجياً جديداً فيما يتعلق باستضافة الفعاليات العالمية خلال الجائحة وما بعدها.

أما بالنسبة لمميّزات النسخة الحالية من جزيرة النزال، فقد تمكنا من تحقيق سلسلة من الإنجازات ، أولها تنظيم فعاليتي "يو إف سي" متعاقبتين في نفس المدينة خارج لا فيغاس للمرة الأولى، وهما "يو إف سي 253" و"يو إف سي 254". إلى جانب ذلك، فقد كسرنا الأرقام القياسية لأعداد المشاهدات على حساب "يو إف سي" على موقع إنستغرام مع فيديو فعالية المواجهة بين أديسانيا وكوستا، والذي استقطب أكثر من 7.6 مليون مشاهدة عبر حساب "يو إف سي" على موقع إنستغرام، متجاوزاً فيديو المواجهة بين حبيب نورمحمدوف وكونر ماك جريجور عام 2018 بأكثر من 1.5 مليون مشاهدة. ومن أبرز الإنجازات التي سجلتها منافسات العودة إلى جزيرة النزال كونها المرة الأولى في المنطقة التي يتم فيها تنظيم منافسة "يو إف سي" رئيسية لفئة السيدات، والتي سنشهدها مع "يو إف سي ليلة القتال: هولم ضد الدانا" يوم 4 أكتوبر. من أبرز هذه الإنجازات والأهم بالنسبة لعشّاق "يو إف سي" حول العالم، هو عودة حبيب نورمحمدوف بعد عامٍ كامل من الانقطاع عن حلبة النزال، منذ سبتمبر الماضي.



ما هي أهم الفعاليات في منافسات العودة إلى جزيرة النزال من "يو إف سي"

يمكن وصف منافسات العودة إلى جزيرة النزال بكونها الأضخم في المنطقة، إذ انطلقت يوم الأحد الماضي مع بطولة "يو إف سي 253: أديسانيا ضد كوستا" والتي شهدت منافساتٍ حماسية بين نخبةٍ من النجوم وشهدت تتويج بطلٍ جديد لفئة الوزن الثقيل الخفيف. وتتواصل الفعاليات مع ثلاث منافسات تحت عنوان ليالي القتال، وهي "يو إف سي- ليلة القتال هولم ضد الدانا" يوم 4 أكتوبر، و"يو إف سي- ليلة القتال مورايس ضد ساندهاجن" يوم 11 أكتوبر و"يو إف سي- ليلة القتال أورتيجا ضد ذا كوريان زومبي" يوم 18 أكتوبر والختام مع بطولة "يو إف سي 254: نورمحمدوف ضد جايثج" يوم 25 أكتوبر.

كيف تلعب جزيرة النزال من يو إف سي" دورا في تعزيز حضور قطاع السياحة في أبوظبي؟

باستضافة أضخم البطولات الرياضية العالمية، استقطبت أبوظبي اهتمام عشّاق الرياضة من جميع أنحاء العالم، وباتت وجهةً مفضّلة لملايين الزوّار الذين يقصدون المدينة لحضور الفعاليات الرياضية المميزة التي تستضيفها، أو للاستفادة من مرافقها وبنيتها التحتية المتطورة من الملاعب والمرافق الرياضية والترفيهية . وتكتمل جاذبية أبوظبي بفضل تنوع وجهاتها السياحية والثقافية عالمية المستوى

وفي هذا السياق، حققت النسخة الأولى لجزيرة النزال نجاحاً كبيراً ولقيت أصداءً إيجابية بين جميع المهتمين بالرياضات القتالية، خاصةً بالنظر لتوقيت تنظيمها في شهر يوليو، وفيما كان العالم يحاول التأقلم مع تداعيات جائحة كوفيد-19، ابتكرنا في أبوظبي مفهوم المنطقة الآمنة، ما شكّل بارقة أملٍ للقطاع الرياضي حول العالم بإمكانية تنظيم الفعاليات الرياضية رغم التحديات. واليوم، ومع النجاح الذي تحققه منافسات "العودة إلى جزيرة النزال من يو إف سي" نسلط الضوء على مكانة أبوظبي كوجهةٍ عالمية لاستضافة الفعاليات الرياضية والترفيهية. وبفضل برامج التعقيم الشاملة، وتسجيل أحد أعلى معدلات الفحوصات بالنسبة للسكان في العالم، والتطبيق الصارم لإجراءات التباعد الاجتماعي في الأماكن العامة، حققت أبوظبي واحداً من أفضل نماذج الاستجابة للجائحة وأكثرها سرعة وتنظيماً على مستوى العالم.

ويسجل قطاع السياحة في أبوظبي من خلال استضافة فعاليات العودة إلى جزيرة النزال إنجازاً جديداً، يؤكد على سيره بالاتجاه الصحيح للترحيب بالزوار واستئناف مختلف أنشطة الأعمال وإقامة الفعاليات العالمية في مختلف القطاعات فور استئناف حركة الطيران التجاري إلى مطار أبوظبي.