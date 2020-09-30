أبو ظبي: حبيب نورمحمدوف يواجه جايثج السبت 24 أكتوبر

تتواصل منافسات "العودة إلى جزيرة النزال" وهي السلسلة المتميزة من خمس فعاليات كبرى تنظمها دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي بالشراكة مع مؤسسة "يو إف سي" على أرض جزيرة ياس خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 25 أكتوبر 2020، وتتوج بلقاء لاهب بين حبيب نورمحمدوف يواجه جايثج البطل الحالي المؤقت يوم السبت 24 أكتوبر قرابة العاشرة مساء.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية أن أسابيع التخطيط والتحضير والتعقيم وإجراءات الحجر الصحي الاحترازي وغيرها من تدابير الصحة والسلامة، أثمرت عن دخول نخبة الرياضيين العالميين المشاركين في البطولة إلى حلبة " فلاش فورم " للمشاركة في بطولة " يو إف سي 253: أديسانيا ضد كوستا " يوم الأحد الماضي فيما تتجه أنظار عشاق نزالات " يو إف سي " على أبوظبي خلال الأسابيع المقبلة حيث تستضيف ثلاث منافسات " يو إف سي - ليلة القتال " وبطولة "يو إف سي 254: نورمحمدوف ضد جايثج " .

وخلال الأسابيع القليلة الماضية شهدت المنطقة الآمنة في جزيرة النزال من "يو إف سي" الممتدة على مساحة 6 كيلومتر مربع في جزيرة ياس عمليات تعقيم مكثفة في مختلف المرافق ونحو 6500 اختبار للكشف عن " كوفيد-19 " لترسي أبوظبي بذلك معايير جديدة لاستضافة الفعاليات العالمية ضمن مفهوم المنطقة الآمنة المبتكر الذي طورته دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي في يوليو الماضي .. كما شهدت المنطقة الآمنة أعلى تدابير الصحة والسلامة بما يضمن سلامة ضيوفها الذين تخطى عددهم 2500 شخص .

ومع تطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة تمكن الرياضيون من التركيز على تدريباتهم النهائية قبل دخول حلبة النزال الأمر الذي ترجمه أداءهم المتميز خلال الأمسية الأولى لفعاليات العودة إلى جزيرة النزال ليقدموا لعشاق " يو إف سي " حول العالم جرعة من الحماس انطلاقا من أبوظبي والتي باتت بالنسبة للكثيرين عاصمة عالمية للرياضات القتالية.

وقال سعادة علي الشيبة المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي "رسخت أبوظبي مجددا مكانتها كوجهة عالمية لاستضافة الفعاليات الرياضية الدولية بفضل تفاني والتزام شركائنا في "يو إف سي" والجهات المعنية في تنظيم دورة ثانية ناجحة من جزيرة النزال خاصة من حيث الالتزام بمعايير وإجراءات المنطقة الآمنة والحجر الصحي الاحترازي وغيرها من تدابير الصحة والسلامة".

وأشار إلى أن جميع المشاركين أشادوا بالانطلاقة المميزة للفعاليات ما يقدم دليلا قويا على سير أبوظبي بالاتجاه الصحيح نحو استئناف الأنشطة الرياضية العالمية ومؤشرا لمختلف الفعاليات التي نتطلع لاستضافتها في المستقبل القريب.

وفي أعقاب فوزه على الروسي كاديس إبرايموف قال دانيلو ماركيز صاحب أول فوز في نزالات بطولة يو إف سي 253 " لا يمكنني التعبير عن شعوري، فأنا فخور بنفسي وبدعم أسرتي وأصدقائي وهذه ليست المرة الأولى لي في جزيرة النزال إذ شاركت في الدورة الأولى من خلف الكواليس حيث كنت مع زميلي، أما اليوم، فأنا سعيد لمشاركتي شخصيا ولدخولي الحلبة وتحقيق الفوز، إذ حققت بذلك أحد أكبر أحلامي وأنا سعيد جدا لوجودي في هذا المكان المذهل، ما يعزز فخري بالفوز الذي حققته اليوم، وتحقيق حلمي في جزيرة النزال".

من جانبه قال البولندي جان بلاتشوفيتز الفائز بلقب فئة الوزن الثقيل الخفيف بالضربة القاضية على خصمه دومينيك ريس في الجولة الثانية "لا يمكن التعبير عن مدى سعادتي بالفوز اليوم إذ حولت أحلامي لحقيقة وصنعت نصرا تاريخيا في مسيرتي في أبوظبي، وقد استمتعت بتجربتي في أبوظبي، فهي مدينة جميلة وتحتل الآن مكانة مميزة بالنسبة لي، فهي المدينة التي حصدت فيها لقب فئتي، شكرا أبوظبي لكل ما قدمتموه لنا".

وبعد فوزه بالضربة القاضية على باولو كوستا في الجولة الثانية قال إزرايل أديسانيا الفائز بلقب الوزن المتوسط " يغمرني شعور عظيم بالسعادة للفوز اليوم في أبوظبي وأنا على أتم الاستعداد للعودة إلى هنا لتسجيل فوز جديد ولا توجد أي رياضة في أي مكان في العالم تحقق ما أنجزناه في "يو إف إس" في أبوظبي اليوم فكل شيء كان رائعا ومنظما على أعلى المستويات".

وتتواصل منافسات العودة إلى جزيرة النزال يوم الأحد الموافق 4 أكتوبر المقبل مع "يو إف سي– ليلة القتال : هولم ضد ألدانا" في حين تتواجه الأمريكية هولي هولم مع المكسيكية إيرين ألدانا في صالة فلاش فورم للفوز بحزام وزن الديك للسيدات.

يشار أن تدابير السلامة الصارمة ستبقى سارية المفعول طيلة فترة فعاليات العودة إلى جزيرة النزال من "يو إف سي" فيما سيخضع جميع المتواجدين في المنطقة الآمنة لاختبارات دورية للكشف عن كوفيد-19.

وتم إطلاق برنامج شهادة "Go Safe" في أبوظبي والذي يفرض التقيد بإرشادات الصحة والتعقيم المعتمدة عالميا في جميع الفنادق والوجهات والمراكز التجارية والمطاعم والحدائق الترفيهية والأماكن العامة ما يدعم الجهود المبذولة لمكافحة "كوفيد-19 " على مستوى الإمارة والتي تتضمن تكثيف فحوصات الكشف وحملات التعقيم وتشديد تطبيق قواعد التباعد الجسدي وتقديم أفضل الخدمات الصحية.