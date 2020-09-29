ريبوك تكشف عن تشكيلتها الجديدة من كمامات الوجه الرياضية في السعودية

أطلقت شركة ريبوك العالمية تشكيلتها الجديدة من كمامات الوجه الرياضية للاستخدام اليومي في المملكة العربية السعودية، وتأتي هذه الكمامات وفقاً لتصميم رياضي وعصري مبتكر لتحقيق الأداء الأمثل، وتعتبر حلاً مريحاً يساعد في منع انتشار الفيروسات والجراثيم بسبب الرذاذ، وهي تختلف بتصميمها عن الكمامات الطبية.

تم صنع كمامة الوجه الرياضية من ريبوك من مادة "Primegreen"، وهي مادة عالية الأداء ومعاد تدويرها ولا يدخل البوليستر البكر في تركيبتها، وهي قابلة لإعادة الاستخدام والغسل ومتوفرة باللون الأسود، وتتميز بشعار علامة ريبوك العالمية البارزة، وهي مزودة بحلقات أذن مطاطية تمنحها وزناً خفيفاً، وتعتبر كمامة ريبوك مناسبةً للاستخدام خلال التمارين الرياضية اليومية، أو للارتداء في جميع الأوقات خلال اليوم مع الأزياء المختلفة.

وتتوفر كمامة ريبوك بسعر 59 ريال سعودي لكل علبة تحتوي على 3 كمامات، وهي متوفرة حالياً في المملكة العربية السعودية أكبر المراكز التجارية كما يمكن شراء كمامة ريبوك من خلال الموقع الإلكتروني لعلامة ريبوك في المملكة العربية السعودية www.reebok.sa.