ليفربول يسجل 3 أهداف بعد هدف أرسنال

تابع ليفربول حامل اللقب انطلاقته القوية في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه بـ 3 أهداف على ضيفه أرسنال باستاد أنفيلد أمس الاثنين ليتساوى مع إيفرتون وليستر سيتي بتسع نقاط لكل منهم.

وكان ليفربول الطرف الأفضل في البداية وتسبب ترينت ألكسندر-أرنولد في مشاكل للناحية اليسرى في دفاع أرسنال. وأرسل مدافع إنجلترا تمريرة عرضية حولها فيرجيل فان دايك بضربة رأس تجاه المرمى لكن ديفيد لويز أبعدها من على خط المرمى ثم أرسل الظهير الأيمن تمريرة عرضية أخرى إلى ساديو ماني الذي سدد كرة قوية أبعدها بيرند لينو حارس أرسنال بصعوبة بحسب رويترز.

لكن في الدقيقة 25 وعلى العكس من مجريات اللعب انتزع أرسنال التقدم عندما فشل آندي روبرتسون في السيطرة على تمريرة أينزلي مايتلاند-نايلز من الناحية اليسرى لتتهيأ الكرة أمام ألكسندر لاكازيت الذي سددها ضعيفة لكنها مرت فوق الحارس أليسون الذي اختل توازنه.

ورد ليفربول بعد ذلك بثلاث دقائق، إذ انطلق محمد صلاح داخل منطقة الجزاء وسدد كرة أبعدها لينو لكنها ارتدت أمام ماني ليضعها في المرمى الخالي من حارسه.

وعوض روبرتسون خطأه عندما وصل إلى تمريرة ألكسندر-أرنولد العرضية داخل منطقة الجزاء وسيطر على الكرة بصدره ثم وضعها من فوق لينو الذي خرج لملاقاته ليجعل النتيجة 2-1 بعد 34 دقيقة.

وجعل أرسنال المباراة صعبة على صاحب الأرض في الشوط الثاني وكان يجب أن يدرك التعادل في الدقيقة 63، حيث كسر لاكازيت مصيدة التسلل لكن تسديدته ذهبت بسهولة إلى أليسون.

وحسم البرتغالي ديوجو جوتا، المنتقل لليفربول قادما من ولفرهامبتون واندرارز هذا الموسم، الفوز في مشاركته الأولى مع الفريق بتسديدة من عند حدود منطق الجزاء.

وامتد السجل السلبي لأرسنال، الذي فاز في أول مباراتين، إلى 28 مباراة بدون فوز خارج ملعبه على إحدى الفرق الستة الكبرى.