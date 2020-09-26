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السبت 26 سبتمبر 2020 01:15 م

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كونور ماكغريغور يعلن عن نزال بالملاكمة أمام ماني باكياو في أبو ظبي

أعلن المصارع الإيرلندي الشهير كونور ماكغريغور عن تراجعه عن الاعتزال وقال في تغريدة على حسابه في ”تويتر“ إنه سيواجه الملاكم الفيلبيني باكياو في الشرق الأوسط

كونور ماكغريغور يعلن عن نزال بالملاكمة أمام ماني باكياو في أبو ظبي

وسبق أن أعلن المصارع الإيرلندي كونور ماكغريغور اعتزاله نزالات UFC مؤخرا، لكنه بقي ينشط بالمتابعة الرياضية على المواقع الاجتماعية.  ويعتبر الملاكم الفلبيني الشهير ماني باكياو من أساطير الملاكمة، وقد توج بعدد من الألقاب العالمية في أوزان الريشة والذبابة والخفيف ونصف المتوسط.

وكتب كونور ماكغريغور: ”سأنازل ماني باكياو في الشرق الأوسط“.

وأضاف: ”سيكون شرفا لي أن أكون قد واجهت اثنين من أساطير الملاكمة في العصر الحديث“.

وكان كونور ماكغريغور قد واجه الأمريكي الشهير فلويد مايوذر وخسر بالنقاط، كما فشل بعد ذلك في استعادة لقبه العالمي في منافسات UFC، حيث خسر أمام الروسي حبيب نور محمدوف.

وحاول المصارع الإيرلندي الحصول على لقاء ثأري من المصارع الروسي دون جدوى، ليقرر الاعتزال ويتجه حاليا للعب نزالات في الملاكمة من المحتمل أن تدر عليه مبالغ مالية مهمة.

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