شاهد هدف الفوز للعين الإماراتي على نادي النصر ببطولة دوري أبطال آسيا

وتمكن اللاعب التوغولي لابا كودجو من إحراز الهدف الوحيد لفريق العين في شباك العالمي بالدقيقة العشرين من عمر الشوط الأول.

بعد أن دخل البرتغالي فيتوريا بتشكيلة غريبة لنادي النصر أمام العين واستعان ببعض اللاعبين الاحتياطيين مع إراحة الأساسيين وذلك لأن المباراة لا تغير شيئا بعد ضمان التأهل للدور التالي.

واعتمد فيتوريا على تشكيلة مكونة من؛ “وليد عبدالله، علي لاجامي، عبدالله مادو وأسامة الخلف وعوض خميس، عبدالعزيز الدوسري وعبدالرحمن الدوسري وبيتي مارتينيز، مختار علي، فراس البريكان، عبدالفتاح آدم”.

وتمكن فريق العين في الدقيقة “19” من زمن الشوط الأول من تسجيل هدف أول عن طريق لابا كودجو بعد عرضية من ضربة ركنية في الجبهة اليمنى يعجز علي لاجامي في إبعادها لتصطدم بجسد التوجولي وتدخل الشباك مباشرةً.

وكان فريق العين هو الأكثر استحواذاً عل الكرة حيثُ فشل لاعبو النصر من تسديد أي كرة على مرمى الحارس خالد عيسى خلال الـ45 دقيقة الأولى من المباراة.