شاهد هدف الفوز للعين الإماراتي على نادي النصر ببطولة دوري أبطال آسيا

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انتهت مباراة النصر ضد العين الإماراتي بفوز العين بهدف دون رد في الجولة السادسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا 2020.
وتمكن اللاعب التوغولي لابا كودجو من إحراز الهدف الوحيد لفريق العين في شباك العالمي بالدقيقة العشرين من عمر الشوط الأول.
بعد أن دخل البرتغالي فيتوريا بتشكيلة غريبة لنادي النصر أمام العين واستعان ببعض اللاعبين الاحتياطيين مع إراحة الأساسيين وذلك لأن المباراة لا تغير شيئا بعد ضمان التأهل للدور التالي.
واعتمد فيتوريا على تشكيلة مكونة من؛ “وليد عبدالله، علي لاجامي، عبدالله مادو وأسامة الخلف وعوض خميس، عبدالعزيز الدوسري وعبدالرحمن الدوسري وبيتي مارتينيز، مختار علي، فراس البريكان، عبدالفتاح آدم”.
وتمكن فريق العين في الدقيقة “19” من زمن الشوط الأول من تسجيل هدف أول عن طريق لابا كودجو بعد عرضية من ضربة ركنية في الجبهة اليمنى يعجز علي لاجامي في إبعادها لتصطدم بجسد التوجولي وتدخل الشباك مباشرةً.
هدف نادي العين الاول #النصر_العين pic.twitter.com/xGF3DZObpp— - ميديا نصر سبورت. (@Nfc1Media) September 24, 2020
وكان فريق العين هو الأكثر استحواذاً عل الكرة حيثُ فشل لاعبو النصر من تسديد أي كرة على مرمى الحارس خالد عيسى خلال الـ45 دقيقة الأولى من المباراة.
فرصة هدف نصراوي تضيع !!!!
#النصر_العين pic.twitter.com/07bINyRZyv— - ميديا نصر سبورت. (@Nfc1Media) September 24, 2020