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الأحد 20 سبتمبر 2020 08:15 م

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شاهد هدفي ليفربول في مرمى تشيلسي

انتهى لقاء ليفربول وتشيلسي بفوز الريدرز بهدفين بتوقيع ساديو ماني على ملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز

شاهد هدفي ليفربول في مرمى تشيلسي
شاهد هدفي ليفربول في مرمى تشيلسي
شاهد هدفي ليفربول في مرمى تشيلسي
شاهد هدفي ليفربول في مرمى تشيلسي

وساهم اللاعب المصري المتألق محمد صلاح في صنع الهدف الأول بعد تمريرة مع فيرمينو الذي مررها لماني صاحب الهدف.
وكاد صلاح أن يسجل هدفا في أكثر من مناسبة خلال اللقاء، أبرزها في الدقيقة 94 ولكن المراقبة اللصيقة وتألق كيبا أنقذا مرما تشيلسي من الهدف الثالث.

وفي الدقيقة 75 احتسب الحكم ركلة جزاء لأصحاب الأرض لكن أليسون تألق وتصدى للكرة بقبضة يده.

وسجل نادي ليفربول الهدف الثاني في شباك تشيلسي عن طريق ساديو ماني في الدقيقة 54 بقمة الأسبوع الثاني من الدوري الإنجليزي الممتاز .

استفاد ساديو ماني من خطأ حارس تشيلسي حين حاول الأخير إبعاد الكرة عن المرمى ليقطعها ماني ويسجل الهدف الثاني له ولفريقه في المباراة.

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