شاهد هدفي ليفربول في مرمى تشيلسي

وساهم اللاعب المصري المتألق محمد صلاح في صنع الهدف الأول بعد تمريرة مع فيرمينو الذي مررها لماني صاحب الهدف.

وكاد صلاح أن يسجل هدفا في أكثر من مناسبة خلال اللقاء، أبرزها في الدقيقة 94 ولكن المراقبة اللصيقة وتألق كيبا أنقذا مرما تشيلسي من الهدف الثالث.

ثلاثي الريدز الناري يبدع ويمتع وإنهاء رائع من ساديو pic.twitter.com/vfZoHa0NYW— نادي ليفربول (@LFC_Arabic) September 20, 2020

وفي الدقيقة 75 احتسب الحكم ركلة جزاء لأصحاب الأرض لكن أليسون تألق وتصدى للكرة بقبضة يده.



وسجل نادي ليفربول الهدف الثاني في شباك تشيلسي عن طريق ساديو ماني في الدقيقة 54 بقمة الأسبوع الثاني من الدوري الإنجليزي الممتاز .

استفاد ساديو ماني من خطأ حارس تشيلسي حين حاول الأخير إبعاد الكرة عن المرمى ليقطعها ماني ويسجل الهدف الثاني له ولفريقه في المباراة.