شاهد هدفي ليفربول في مرمى تشيلسي

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انتهى لقاء ليفربول وتشيلسي بفوز الريدرز بهدفين بتوقيع ساديو ماني على ملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز
وساهم اللاعب المصري المتألق محمد صلاح في صنع الهدف الأول بعد تمريرة مع فيرمينو الذي مررها لماني صاحب الهدف.
وكاد صلاح أن يسجل هدفا في أكثر من مناسبة خلال اللقاء، أبرزها في الدقيقة 94 ولكن المراقبة اللصيقة وتألق كيبا أنقذا مرما تشيلسي من الهدف الثالث.
ثلاثي الريدز الناري يبدع ويمتع وإنهاء رائع من ساديو pic.twitter.com/vfZoHa0NYW— نادي ليفربول (@LFC_Arabic) September 20, 2020
وفي الدقيقة 75 احتسب الحكم ركلة جزاء لأصحاب الأرض لكن أليسون تألق وتصدى للكرة بقبضة يده.
كبير يا @Alissonbecker pic.twitter.com/LmzvMKxhwG— نادي ليفربول (@LFC_Arabic) September 20, 2020
وسجل نادي ليفربول الهدف الثاني في شباك تشيلسي عن طريق ساديو ماني في الدقيقة 54 بقمة الأسبوع الثاني من الدوري الإنجليزي الممتاز .
استفاد ساديو ماني من خطأ حارس تشيلسي حين حاول الأخير إبعاد الكرة عن المرمى ليقطعها ماني ويسجل الهدف الثاني له ولفريقه في المباراة.