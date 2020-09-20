الهلال يقهر إصابات كورونا ويتأهل في آسيا

تأهل الهلال رسميًا إلى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، بعد تعادله السلبي مع نظيره شاهر خودرو الإيراني في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس ضمن الجولة الخامسة من المجموعة الثانية، ليرفع الزعيم رصيده إلى 11 نقطة في المركز الأول، بينما حصل خودرو على أول نقطة وبقي في المركز الأخير.



ومثل الهلال في اللقاء كل من عبدالله المعيوف، أمير كردي، جانغ هيون سو، محمد جحفلي، منصور البيشي، محمد كنو، هتان باهبري، محمد الكنيدري وكاريلو، فيما تواجد في الاحتياط 3 لاعبين فقط، هم تركي المطيري، وحارسي المرمى أحمد الجبيع وعبدالله البيشي، أي أن التشكيلة مختلفة كانت مختلفة كليا.

واتسم أداء الهلال بالثقة في تمرير الكرات مع فرصة إثر عرضية حولها منصور البيشي فوق العارضة.

فيما كان الفريق الإيراني في اللقاء باهتا نظرا لأنه خرج مبكرا من دور المجموعات بعد خسارته لمبارياته الأربع التي خاضها ولم يسجل خلالها أي هدف، ولم يهدد مرمى المعيوف عدا عن رأسية أبعدها مد الله العليان لركلة زاوية.



وفي الشوط الثاني انخفض الأداء بشكل كبير بسبب رغبة الهلال في الخروج من اللقاء بالتعادل، بينما تثاقل اللعب في فريق شهر خودرو.